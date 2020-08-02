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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 07:00,

Gupse Özay ile Barış Arduç balayına çıktı!

Geçen çarşamba Çeşme’de evlenen Gupse Özay ve Barış Arduç, balayı için tekneyle mavi tura çıktı.

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Çift, 2 hafta sürecek balayı sonrası Bodrum’da aileleriyle bir araya gelecek.

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Özay, tatilin ardından eşiyle İstanbul’a dönecek ve yeni sinema filminin cast çalışmalarına start verecek.

3İşte nikahın detayları
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İşte nikahın detayları!

6 yıldır birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, 29 Temmuz'da Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran tarafından kıyılan nikâhla evlendi.

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Çiftin, yakın 2 arkadaşı şahit ve tek davetli olurken nikâh töreni de tatil yaptıkları otelde gerçekleşti.

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İkili, “Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikâhı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız” dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi.

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Barış Arduç, evlenme teklifini üç yıl önce yaptığını söyledi: “Doğru zaman bugünmüş.”

Gupse Özay’sa düğün seven bir çift olmadıklarını belirtti ve ekledi:“Onun dizisi biterken, benim filmim başlıyordu. Bir türlü vakti ayarlayamamıştık. Birbirimize hediye almadık. Yarın (bugün) doğum günüm onu bile geçiştirecek.”

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