Gupse Özay:‘Görümce’ filmiyle yengemden özür diledim

Demet Akbağ, Instagram’da yaptığı ‘Bi’ Kahve Sohbeti’ adlı programda Gupse Özay’ı ağırladı. Ünlü oyuncu, ‘Görümce’ adlı filmiyle abisinin eşinden özür dilediğini itiraf etti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
DEMET Akbağ, Instagram üzerinden yayınlanan “Bi’ Kahve Sohbeti” adlı programında ünlü isimlerle keyifli sohbetler yapıyor. Usta oyuncu, son olarak programında Gupse Özay’ı ağırladı.
2
Abone Ol
TEK KADIN SENSİN
“Deliha”, “Görümce”, “Eltilerin Savaşı” gibi beyazperdede gişe yapan işlere imza atan Özay’a övgüler yağdıran Akbağ, “Kendi kuşağında çok tatlı ve yetenekli bulduğum gençlerden birisin. Kendin yazıyorsun, kendin yaratıyorsun ve bununla da kalmayıp bir filmde de yönetmenlik yaptın. Sektörde bunu yapan tek kadın sensin” dedi. Ünlü oyuncu Akbağ’ın bu sözlerine “Hayran olduğum bir duayenden bunları duymak o kadar gururlandırdı ki” diyerek teşekkür etti.
3
Abone Ol
ÖZÜR DİLEDİM
Akbağ yayında Özay’a “Nedir senin bu eltiler ve görümcelerle derdin” diye sordu. Ünlü oyuncu bu soru üzerine erkek kardeşine aşırı düşkün bir kadını anlatan “Görümce” ile yengesinden özür dilediğini itiraf etti: “Ben de görümceyim. Abimin eşine biraz çektirdim. Tabii yaptıklarımı filmde abarttım. Abimin eşi Jennifer yoga öğretmeni, çok ılımlı bir kadın. ‘Görümce’ filmiyle kendimle barışıp ondan özür diledim. Büyük bir aile olduğumuz için de diğer filmlerimde de akrabalık ilişkilerini bolca kullandım.”
4
Abone Ol
KORKU FİLMİ Mİ YAZSAM
Karantina döneminde senaryo yazdığını da dile getiren Gupse Özay, “Şu anda bir senaryoyu bitirdim gibi. Yazıyorum hâlâ ama. Kafalar karışık. Salgın, felaket filmleri gibi oldu hayatımız. Komediyi değiştirsem korku gerilim mi yazsam diyorum. Beraber bir korku filminde olmaz mıyız” dedi. Akbağ, Özay’ın bu teklifine şöyle yanıt verdi: “Korku filmlerinin hastaları olduğunu biliyorum. Ama bilimkurgu ve korku türü bana göre değil. İlgimi çekmiyor.”