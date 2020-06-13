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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 13:57,

Dila'dan balkon pozu

Sezon açıldı, birçok ünlü rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi... Bazı isimler ise şehirde kalmayı tercih etti!

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İşte sosyal medyada paylaşılan günün tatil fotoğrafları!

2YASEMİN ÖZİLHAN
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YASEMİN ÖZİLHAN

2020 yaz

3TANEM SİVAR
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TANEM SİVAR

Şahika geldiğine göre...

4DEMET ÖZDEMİR
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DEMET ÖZDEMİR

Nereye gideceğini düşünmek yerine sadece ilerlemek işte... Çünkü asıl konu varmak yerine yaptığın yolculuktur...

5DİLA TARKAN
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DİLA TARKAN

Ben balkonda poz verirken...

6DİLA TARKAN
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DİLA TARKAN

7HANDE ERÇEL
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HANDE ERÇEL

Bu hayat benim.. Sokakta da evde de

8BURCU ESMERSOY
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BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, bikinili fotoğraflarını "Mutlu 44" notu ile paylaştı.

9GÜL SUNAL
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GÜL SUNAL

Gün Sunal, oğlu ve torunu ile fotoğrafını sayfasında yayınladı...

10ZEYNEP MANSUR
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ZEYNEP MANSUR

Zeynep Mansur, Cihan Nacar'ın çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.

11YONCA EVCİMİK
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YONCA EVCİMİK

Yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik, bikinili pozunu Instagramda paylaştı.

12EMINA JAHOVIC
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EMINA JAHOVIC

Uzun süre deniz yok...

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