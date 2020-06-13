Dila'dan balkon pozu

İşte sosyal medyada paylaşılan günün tatil fotoğrafları!2020 yazŞahika geldiğine göre...Nereye gideceğini düşünmek yerine sadece ilerlemek işte... Çünkü asıl konu varmak yerine yaptığın yolculuktur...Ben balkonda poz verirken...Bu hayat benim.. Sokakta da evde deBurcu Esmersoy, bikinili fotoğraflarını Mutlu 44 notu ile paylaştı. Gün Sunal, oğlu ve torunu ile fotoğrafını sayfasında yayınladı...Zeynep Mansur, Cihan Nacar'ın çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. Yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik, bikinili pozunu Instagramda paylaştı.Uzun süre deniz yok...