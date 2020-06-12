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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 12:55,

'En güzel deniz...'

Sezon açıldı, birçok ünlü rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi... Bazı isimler ise şehirde kalmayı tercih etti!

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