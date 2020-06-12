İşte sosyal medyada paylaşılan günün tatil fotoğrafları!'Günaydın'Hazer Amani, Maksut Aşkar ve Pelin Çakar İncili Gastronomi Rehberi koordinatörü Müge Akgün'e pandemi krizini nasıl yönettiklerini ve evde geçirdikleri günleri ve yeni planlarını anlattılar. 5 aylık hamile Sinem Kobal, yeni fotoğrafını takipçileri ile paylaştı...'Köyde sıradan bir gün''Alaçatı sokakları...''Bir Boğaz sabahı huzurla sükut ve sükunetle...''Güvercinler içinde flamingo olun!'Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de elinde telefonla verdiği pozu Instagram'da paylaştı...En güzel deniz...Yaz geliyor...