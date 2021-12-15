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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 12:32 | 

‘Günsel B9’ dünya vitrine çıktı

Londra Elektrikli Araç Fuarı (London EV Show) kapılarını açtı. Fuarda, KKTC’de Yakın Doğu Oluşumu’nun girişimi ile kurulan ‘Günsel’in ilk modeli B9 da vitrine çıktı.

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Islington semtindeki Business Design Center’da dün (salı) başlayan ve 16 Aralık’a kadar sürecek etkinliğe hem yerinde hem de sanal toplantılar aracılığıyla uzaktan katılabilmek mümkün.
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Sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı etkinlikte, çeşitli toplantılarla elektrikli araç dünyasındaki rekabet, elektrikli araçların gelişimindeki potansiyel fırsatlar ve zorluklar ele alınıyor.
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Fuarda dev bir gösteri alanı yer alıyor ve burası elektrikli araç sektöründeki şirketlerin son ürünlerini, hizmetlerini ve icatlarını sundukları bir platform olarak kullanılıyor.
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Londra Elektrikli Araç Fuarı’nda KKTC’nin yerli otomobili ‘Günsel B9’ da sektör temsilcilerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. ‘Günsel’, dünyanın ilk elektirikli aracı olan Tesla ile ayı salonda yer alıyor.
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Fuar alanının girişinde yer alan ‘Günsel’in ziyaretçileri, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel, Proje Koordinatörü Aytuğ Kazmacı ve Kullanıcı Deneyimi Tasarım Mühendisi Nazmiye Işık tarafından karşılandı.
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Prof. Günsel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin bayrağını dünya devlerinin arasında dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. 5 yıllık emeğin ürünü. 2022 yılı sonunda seri üretime geçmeyi hedefliyoruz” dedi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel B9’u seri üretime hazır hale getirmek için 250 tasarımcı, mühendis ve tekniker çalışmalarına devam ediyor.
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Kalp kırmızısı, ada mavisi, kumsal sarısı, gökyüzü mavisi, taş grisi prototipleri ile son bir yılda 2 binin üzerinde test sürüşü yapılan Günsel B9’un seri üretimine gelecek yıl sonlarında geçilmesi planlanıyor. 2027 itibariyle yıllık 40 bin adet üretim hedefleniyor.
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Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 13 adet prototip üretildi. Önce KKTC ve Türkiye’de satışa sunulacak modelin daha sonra dünya pazarında yerini alması umuluyor. KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin’in fuarı bugün ziyaret etmesi bekleniyor. 
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