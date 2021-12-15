Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
‘Günsel B9’ dünya vitrine çıktı
Londra Elektrikli Araç Fuarı (London EV Show) kapılarını açtı. Fuarda, KKTC’de Yakın Doğu Oluşumu’nun girişimi ile kurulan ‘Günsel’in ilk modeli B9 da vitrine çıktı.
Islington semtindeki Business Design Center’da dün (salı) başlayan ve 16 Aralık’a kadar sürecek etkinliğe hem yerinde hem de sanal toplantılar aracılığıyla uzaktan katılabilmek mümkün.
Fuarda dev bir gösteri alanı yer alıyor ve burası elektrikli araç sektöründeki şirketlerin son ürünlerini, hizmetlerini ve icatlarını sundukları bir platform olarak kullanılıyor.
Fuar alanının girişinde yer alan ‘Günsel’in ziyaretçileri, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel, Proje Koordinatörü Aytuğ Kazmacı ve Kullanıcı Deneyimi Tasarım Mühendisi Nazmiye Işık tarafından karşılandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel B9’u seri üretime hazır hale getirmek için 250 tasarımcı, mühendis ve tekniker çalışmalarına devam ediyor.