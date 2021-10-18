Günler ne zaman uzayacak? İşte herkesin merakla araştırdığı o tarih

"Günler ne zaman uzamaya başlayacak?" sorusu havaların erken saatlerde kararması dolayısıyla pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Kuzey Yarım Kürede günlerin uzaması halinde daha uzun günlerin yaşanacağı ülkemizde, kış başlangıcı önem arz eder. İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler...



"Günler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Bunun yanından 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;



