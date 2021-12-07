Günler ne zaman uzayacak? İşte, 2021 yılının en uzun günü

"Günler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.



Bunun yanında günlerin uzamaya başladığı 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;