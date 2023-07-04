Günler ne zaman kısalıyor? Günler hangi tarihte kısalmaya başlar?

GÜN DÖNÜMÜ VE EKİNOKSLAR

Gündönümü ve ekinokslar mevsimlerin başlangıçlarını ya da mevsimlerin merkez noktalarını belirtmek için kullanılıyor

21 Mart (Ekinoks)

Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken Güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü)

Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken Güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (Ekinoks)

Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.