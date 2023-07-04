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Günler ne zaman kısalıyor? Günler hangi tarihte kısalmaya başlar?

Güncelleme Tarihi:

#Gün Dönümü#Günler Ne Zaman Kısalıyor#Yaz Gündönümü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 09:57

Temmuz ayının gelmesiyle beraber günlerin ne zaman kısalmaya başlayacağı araştırılıyor. Yaz dönümüyle beraber gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlayacak. Peki Günler ne zaman, hangi tarihte kısalmaya başlar? İşte ayrıntılar...

1/3Günler ne zaman kısalıyor Günler hangi tarihte kısalmaya başlar

Günlerin ne zaman kısalmaya başlayacağı merak edilen konulardan biri. Gün dönümü yılda 2 defa gerçekleşir. Bununla birlikte gündüz ile gece uzamaya ya da kısalmaya başlar. Havanın geç saatlerde kararması ve sabahları da erkenden aydınlanmasıyla beraber günlerin kısılmaya başlayacağı tarih sorgulanıyor. İşte o konu hakkında bilgiler...

2/3GÜNLER NE ZAMAN KISALIR

GÜNLER NE ZAMAN KISALIR?

Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor.

Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor.

Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlar.

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3/3GÜN DÖNÜMÜ VE EKİNOKSLAR

GÜN DÖNÜMÜ VE EKİNOKSLAR

Gündönümü ve ekinokslar mevsimlerin başlangıçlarını ya da mevsimlerin merkez noktalarını belirtmek için kullanılıyor

21 Mart (Ekinoks)

Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken Güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gün dönümü)

Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken Güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (Ekinoks)

Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.

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