Güneydoğu'nun 'İstiklal Caddesi' oldu... Nostaljik tramvaylar sefere başladı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İstanbul’un İstiklal Caddesi’ndeki tramvaylardan ilhamla tasarlanan, çevreci ve sessiz tramvaylarımız Divanyolu’na yeni bir canlılık kazandıracak. Bu proje, turizme de büyük katkı sağlayacak; Divanyolu ve Sarayönü caddeleri artık hem turistlerin hem de Şanlıurfalıların keyifle yürüyüp nefes aldığı bir kültür aksı haline gelecek” dedi.