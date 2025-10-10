Güneydoğu'nun 'İstiklal Caddesi' oldu... Nostaljik tramvaylar sefere başladı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Haşimiye Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Divanyolu Caddesinin yeni kimliğiyle şehrin kalbinde tarihi dokuya uygun, modern bir görünüm kazandığını belirtti. Gülpınar, elektrikli ve klimalı nostaljik tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, “Kentimizde yenilenebilir enerjiyle çalışan, sessiz ve sıfır emisyonlu yapısıyla bu tramvaylarımız, Şanlıurfa’da çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve çağdaş bir ulaşım modelinin en güzel örneklerinden biridir. Projeyle geçmişin izlerini koruyarak bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, geleceğe miras kalacak bir şehir düzeni inşa ediyoruz.