Güneşin keyfini çıkardılar

Herkes onların evlenmesini beklerken üstelik bir de çocukları dünyaya gelmişken ayrılmaları hayranlarını şaşırttı. Çift ayrılık nedeni hakkında tek kelime etmedi ama bununla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Geçen yılın Oscar törenine Lady Gaga ile yaptığı düetle damga vuran Cooper'ın sevgilisini ünlü şarkıcıyla aldattığı bile ileri sürüldü. Fakat Lady Gaga, o yakınlığın herkesi inandırmaya çalıştıkları bir sahne gösterisi olduğunu söyledi. Ayrılığa dair en çok konuşulan iddia ise Shayk'ın özellikle de Lea'nın dünyaya gelmesinden sonra evleneceklerini düşünmesi ancak Cooper'ın buna yanaşmaması oldu.