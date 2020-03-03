Güneşin keyfini çıkardılar

Ünlü oyuncu minik kızıyla birlikte güneşli havanın keyfini çıkardı.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Bir süre önce sevgilisi model Irina Shayk ile yollarını ayıran ünlü oyuncu Bradley Cooper, kızı Lea ile birlikte objektiflere takıldı. Baba- kız New York'ta biraz serin ama güneşli havanın keyfini çıkardı.
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Cooper, Irina Shayk ile birlikteliğinden dünyaya gelen iki yaşındaki kızı Lea de Seine Shayk Cooper ile birlikte gezintiye çıktı. 45 yaşındaki oyuncu yavaş adımlarla yürürken kızı Lea da scooter'ıyla Cooper'a eşlik etti.
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Caddede karşıdan karşıya geçerken kızını dikkatlice kontrol eden Cooper'ın kızının renkli çantasını da elinde taşıdığı dikkat çekti. Baba- kız bir kafede oturanlar tarafından görüntülendiklerinden habersiz yollarına devam etti.
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Bradley Cooper ile Irina Shayk, dört yıl birlikte oldu. Bir dönem çiftin nişanlandığı haberleri yayıldı. Ancak geçen yılın yaz aylarında Shayk ile Cooper yollarını ayırdı. Çiftin kızı Lea, annesi ve anneannesiyle birlikte yaşıyor. Fakat babası ile de düzenli olarak görüşüyor.
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Herkes onların evlenmesini beklerken üstelik bir de çocukları dünyaya gelmişken ayrılmaları hayranlarını şaşırttı. Çift ayrılık nedeni hakkında tek kelime etmedi ama bununla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Geçen yılın Oscar törenine Lady Gaga ile yaptığı düetle damga vuran Cooper'ın sevgilisini ünlü şarkıcıyla aldattığı bile ileri sürüldü. Fakat Lady Gaga, o yakınlığın herkesi inandırmaya çalıştıkları bir sahne gösterisi olduğunu söyledi. Ayrılığa dair en çok konuşulan iddia ise Shayk'ın özellikle de Lea'nın dünyaya gelmesinden sonra evleneceklerini düşünmesi ancak Cooper'ın buna yanaşmaması oldu.