Güneş yanığı ne zaman geçer? İşte güneş yanığına iyi gelen doğal yöntemler

SALATALIK: Salatalık bol su içeriği sebebiyle cilt için oldukça önemli bir doğal yöntemdir. Cildi canlandırıcı ve onarıcı bir etkiye sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı da güneş yanıklarının tedavisi için oldukça iyi bir doğal yöntemdir. Yanık bölgeye sürdüğünüz salatalık suyu cildi rahatlatır ve tedavi eder.



YULAF EZMESİ: Güneş yanıklarında kullanılan bir diğer doğal yöntem olan yulaf ezmesi cildin serinlemesine ve acı hissinin azalmasına yardımcı olur. Bu tedaviyi uygulamak için yarım bardak yulaf ezmesi bir bardak kaynar suya koyulup karıştırılır. Bu karışım soğuduktan sonra yanık bölgeye uygulanır. 10 dakika bekledikten sonra cilt ılık suyla temizlenir.



ELMA SİRKESİ: Her konudaki mucizesiyle bizi her defasında şaşırtan sirke güneş yanıkları için de çok iyi bir doğal yöntem. Cildin pH dengesini düzenleyen ve bu sayede rahatlatan elma sirkesini yanık bölgeye suyla karıştırıp uygulayabilirsiniz. Ayarınızı bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi gibi yapabilirsiniz.



ALOE VERA: Aloe veranın cilt için ne kadar iyi bir bitki olduğundan sık sık bahsediyoruz. Nemlendirici ve rahatlatıcı etkisi olan bu bitki güneş yanığı tedavisinde de kullanılan son derece etkili bir yağ. Yanık bölgenin üstüne sürüldüğünde acıyı alır ve cildi serinletir.



