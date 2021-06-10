Güneş Tutulması Türkiye'de görülecek mi? İşte Güneş Tutulması tarihi ve saati
Güneş Tutulması bugün bazı ülkelerde kendisini gösterecek. Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan Güneş tutulması öğlen saatlerinde yaşanacak. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'de görülecek mi? İşte Füneş Tutulması tarihi ve saati
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Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın gerçekleşeceği tarih açıklandı. Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayı olan aynı zamanda bu yılın ilk Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu. Haziran ayının 10’unda, Perşembe günü saat 13.53 ‘te halkalı Güneş tutulması gerçekleşecek.
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Tutulma, Kanada’nın kuzeyi, Grönland, Rusyanın kuzey doğusu Parçalı Tutulma:Kuzey Amerika’nın kuzeyi, Atlas okyanusu’nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek. Yani Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.
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2021'de 4 tutulma
2021 yılında dünyada gerçekleşecek ama Türkiye'den gözlenemeyecek tutulmalar ve gözlenebilecekleri kıtalar şöyle listelendi:
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26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)
10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)
19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)
4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)