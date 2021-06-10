Gündem Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 09:18 | 10 Haziran 2021 - 09:18

Güneş Tutulması Türkiye'de görülecek mi? İşte Güneş Tutulması tarihi ve saati

Güneş Tutulması bugün bazı ülkelerde kendisini gösterecek. Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan Güneş tutulması öğlen saatlerinde yaşanacak. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'de görülecek mi? İşte Füneş Tutulması tarihi ve saati