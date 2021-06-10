Güneş Tutulması saat kaçta? Güneş Tutulması ne zaman 2021? İşte Güneş Tutulması'nın izleneceği ülkeler

Güneş Tutulması 2021 için geri sayım başladı. Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Tutulma Türkiye'den ise gözlemlenemeyecek. Ateş Çemberi Güneş tutulması Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman meydana geliyor.