MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGüneş Tutulması saat kaçta? Güneş Tutulması ne zaman 2021? İşte Güneş Tutulması'nın izleneceği ülkeler
GeriGündem Güneş Tutulması saat kaçta? Güneş Tutulması ne zaman 2021? İşte Güneş Tutulması'nın izleneceği ülkeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 02:28 | 

Güneş Tutulması saat kaçta? Güneş Tutulması ne zaman 2021? İşte Güneş Tutulması'nın izleneceği ülkeler

Güneş Tutulması'nın tarihi başta doğa tutkunları olmak üzere tüm dünyada sabırsızlıkla bekleniyor. Milyonlarca kişinin ilgisini aynı anda gökyüzüne çeken Güneş Tutulması ile dünya ender rastlanan tarihi gök olayına tanık olacak. Ateş Çemberi Güneş Tutulması bilim insanlarına göre en fazla 3 dakika 51 saniye sürecek. Adeta görsel şölenin yaşanacağı Güneş Tutulması, sanatsat fotoğrafların ortaya çıkmasına da neden olacak. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Güneş Tutulması bugün saat kaçta? İşte, Güneş Tutulması 10 Haziran ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Güneş Tutulması 2021 için geri sayım başladı. Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Tutulma Türkiye'den ise gözlemlenemeyecek. Ateş Çemberi Güneş tutulması Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman meydana geliyor.

2GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayı olan aynı zamanda bu yılın ilk Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu.Yılın en yakın astronomik olayları arasında yer alan Ateş Çemberi Güneş Tutulması 10 Haziran 2021'de perşembe günü gerçekleşecek. Tutulma saat 13.53 ‘te meydana gelecek.

3NERELERDEN İZLENECEK TÜRKİYEDEN İZLENECEK Mİ

NERELERDEN İZLENECEK? TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

4GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK

GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek.Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

5

Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak. Bu olay nedeniyle bu tutulmaya 'Ateş Çemberi' adı veriliyor.

6ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor. Bu gökyüzü olayı ikonik fotoğrafların ortaya çıkmasına neden oluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi