Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'de görülecek mi? Tam Güneş tutulması tarihi

TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ YILLARDA GERÇEKLEŞECEK? 2021 Aralık Antartika'da, 2023 Nisan'ında Endonezya ve Avustralya'da, 2024 Nisan'ında ise ABD ve Kanada'da izlenebilecek. 2026 yılında Ağustos ayında ise tam Güneş tutulması İspanya'nın kuzeyinden Grönland ve İzlanda'ya kadar görülebilecek