Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'de görülecek mi? Tam Güneş tutulması tarihi
Yılın son tutulması olan Güneş tutulması için geri sayım devam ediyor. Tam güneş tutulması birçok kıtada takip edilecek. Gökbilimci Tania, her yıl beş kez Güneş tutulması yaşanabildiğini ancak tam Güneş tutulmasının yaklaşık 18 ayda bir yaşandığını ifade ediyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'de görülecek mi? İşte tam Güneş tutulması tarihi…
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1
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2020 yılında 1 güneş, 4 parçalı ay tutulması yaşandı. 2020'nin son ve en önemli gök olayı 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Türkiye’de görülemeyecek.
2
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TAM GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?
Tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.
3
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TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ YILLARDA GERÇEKLEŞECEK?
2021 Aralık Antartika'da, 2023 Nisan'ında Endonezya ve Avustralya'da, 2024 Nisan'ında ise ABD ve Kanada'da izlenebilecek. 2026 yılında Ağustos ayında ise tam Güneş tutulması İspanya'nın kuzeyinden Grönland ve İzlanda'ya kadar görülebilecek
4
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2020 ARALIK AYI GÖK OLAYLARI
8 Aralık tarihinde sondördün, 14 Aralık tarihinde yeniay, 21 Aralık tarihinde ilkdördün, 30 Aralık tarihinde dolunay evresinde olacaktır. Yer’den uzaklığı 12 Aralık tarihinde enberi noktasında 361776 km, 24 Aralık tarihinde enöte noktasında 405009 km olacaktır.