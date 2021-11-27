Güneş tutulması ne zaman, ayın kaçında? 2021 Güneş tutulması tarihi...
Yılın son Güneş tutulması için geri sayım devam ediyor. Ay ve Güneş tutulmaları, hayatımızda aldığımız çok önemli virajları, keskin dönüşleri, radikal değişimleri, majör birtakım olaylara işaret ediyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek?
2021 senesinde meydana gelecek olan tutulmalar, yıl başında paylaşılmıştı. Gök olayları yıllığına göre, yılın son tutulması Güneş’te gerçekleşecek. Güneş tutulması 4 Aralık Cumartesi günü meydana gelecek.
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.