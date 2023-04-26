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Güneş tutulması ne zaman 2023? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi? İşte ikinci Güneş tutulmasının tarihi

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 01:35

Güneş tutulmasının tarihi, etkileyici doğa olayına tanık olmak isteyenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu yılın önemli tutulmalarından olan hibrit güneş tutulması 20 Nisan tarihinde yaşanırken, bir sonraki tutulmanın tarihi merak konusu oldu. Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayı ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına da neden olacak. Bu önemli olayı kaçırmak istemeyenlerin tutulmanın tarihine odaklandı. Peki, 2023 ikinci Güneş tutulması ne zaman? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

1/4Güneş tutulması ne zaman 2023 Güneş tutulması Türkiyeden izlenecek mi İşte ikinci Güneş tutulmasının tarihi

Güneş tutulması 2023 ikinci kez gerçekleşecek. Yılın en heyecanlı gök olayları arasında yer alan güneş tutulmasının, 2023 yılında hangi tarihlerde meydana geleceği doğa tutkunları tarafından gündeme geldi. Güneş tutulmasının ikincisi bu sene ekimde yaşanacak. 14 Ekim 2023'te gerçekleşecek tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği henüz bilinmiyor.

2/4GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2023 yılı gök olayları takvimine göre bu yılın güneş tutulması tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2023 yılı güneş tutulması 20 Nisan 2023'te gerçekleşti. İkinci Güneş tutulması ise 4 Ekim 2023'te yaşanacak.

3/4TÜRKİYEDEN İZLENECEK Mİ

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Her yıl iki kez meydana gelen güneş tutulması için geri sayım başladı. Tutulmanın Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği henüz belli olmadı.

4/4GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay Güneş'ten yaklaşık 400 kere daha küçük fakat bize Güneş'ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükürler. Bir Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay'ın Yeniay safhasında olması ve Yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer'in Güneş etrafındaki yörünge düzleminin arakesit noktaları doğrultusunun Güneş'in merkezinden geçmesi gerekir. Diğer bir deyişle Güneş Ay ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır. Bilindiği üzere bir yıl içerisinde 12 ay vardır. Yani Ay, Dünya etrafında yılda 12 kez dolanır. Dolayısıyla, eğer Ay'ın yörünge düzlemi Dünya'nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir.

Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.

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