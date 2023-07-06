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Güneş Sirius kavuşumu astroloji etkileri 2023 | Uzman Astrolog Aygül Aydın yorumladı! Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta?

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#Sirius Güneş Kavuşumu#Sirius Güneş Kavuşumu 2023#Güneş Sirius Kavuşum Astroloj
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 17:46

Gündemin en önemli doğa olaylarından birisi olan Sirius Güneş kavuşumu 2023 Temmuz ayında gerçekleşiyor. Astronomi açısından da oldukça nadir olarak görülen Sirius Güneş kavuşumu dünya genelinde yoğun ilgi görüyor. Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Sirius kütlesi bakımından Güneş'in iki katıdır ve 1,42’lik bir mutlak kadir değerine sahiptir. Güneş Sirius kavuşumu astroloji etkileri ile ilgili Uzman Astrolog Aygül Aydın önemli yorumlarını Hurriyet.com.tr okurları için paylaştı. Peki, Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta, etkileri neler?

1/4Güneş Sirius kavuşumu astroloji etkileri 2023 | Uzman Astrolog Aygül Aydın yorumladı Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta

Sirius Güneş kavuşumu oldukça dikkat çeken gökyüzü olaylarından birisidir. Temmuz ayı itibarıyla oldukça popüler olan gündeme gelen Sirius Güneş kavuşumu etkileri, ritüelleri ve detayları da araştırılmaya başlandı. Sirius yıldızı pek çok mitolojik ve folklorik öykülere Güneş’ten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Güneş Sirius kavuşumu astroloji etkileri ile ilgili Uzman Astrolog Aygül Aydın önemli yorumlarını Hurriyet.com.tr okurları için paylaştı. 

2/4GÜNEŞ SİRİUS KAVUŞUMU ASTROLOJİ ETKİLERİ

GÜNEŞ SİRİUS KAVUŞUMU ASTROLOJİ ETKİLERİ

Uzman Astrolog Aygül Aydın Güneş Sirius kavuşumunun astrolojiye etkileri ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

Yengeçler, koçlar, oğlaklar ve teraziler bu kavuşum en çok sizi ilgilendiriyor. Her yıl Temmuz ayının ilk haftasında, Güneş ve Sirius yıldızı arasında güçlü bir enerji kapısı aktive edilir ve daha yüksek titreşimler ve ruhsal ilerlemeler getirir. Kendi Güneşimizden 23 kat daha parlak parlayan Sirius, "Ruhsal Güneşimiz"dir ve bizi harekete geçirmeye ve daha yüksek ruhsal farkındalık seviyelerine kaydırmaya yardımcı olur.

Güneş/Sirius kavuşumu astrolojik olarak kaderin yönünün değiştirmeyi başaracağın özel gündür. Manevi ve duygusal yoğunluğun artış gösterdiği, ilahi sistemin matematiği yeniden hesaplanır. Değişimler ve dönüşümler büyük ölçüde yaşanmaya başlar. Şehir ve ülke değişimleri köksel alanlar da yeniden dizayn edilir. Bu yıl tam 14 derece Yengeç Burcu’nda 6 Temmuz’da gerçekleşecek olan bu kavuşum geriye son 19 yıllık bir dönemi kapatırken yeni bir döneme de işaret etmektedir. Bu sürecin farkında olup bazı şeyleri geride bırakmayı başaranlar büyük bir zafer kazanacak. Elinizden geleni yaptığınızı ve daha fazla üzülmemeniz gerektiğini bilmeli, hakkınızda daha hayırlı kapıların açılması için şikayet etmek yerine bol bol dua ile geçirmenizi dilerim. Mucizeler zor zamanlarda gelir.

 

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3/4SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Sirius Güneş kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ancak en önemli günün 6 Temmuz olduğu biliniyor.

Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius-A ile DA2 sınıfına giren ve Sirius-B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır. Sirius bu parlak görünümünü aslında aydınlatma gücünün yanı sıra Güneş Sistemi'ne yakınlığına borçludur.

4/4Güneş Sirius kavuşumu astroloji etkileri 2023 | Uzman Astrolog Aygül Aydın yorumladı Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta

Sirius kütlesi bakımından Güneş'in iki katıdır ve 1,42’lik bir mutlak kadir değerine sahiptir. Aydınlatma gücü Güneş'in 25 katı olmakla birlikte, Canopus veya Rigel gibi diğer parlak yıldızlarınkine oranla düşük kalır. Sirius sisteminin yaşı 200-300 milyon yıldır.

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