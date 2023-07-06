Güneş Sirius kavuşumu astroloji etkileri 2023 | Uzman Astrolog Aygül Aydın yorumladı! Sirius Güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta?

GÜNEŞ SİRİUS KAVUŞUMU ASTROLOJİ ETKİLERİ

Uzman Astrolog Aygül Aydın Güneş Sirius kavuşumunun astrolojiye etkileri ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

Yengeçler, koçlar, oğlaklar ve teraziler bu kavuşum en çok sizi ilgilendiriyor. Her yıl Temmuz ayının ilk haftasında, Güneş ve Sirius yıldızı arasında güçlü bir enerji kapısı aktive edilir ve daha yüksek titreşimler ve ruhsal ilerlemeler getirir. Kendi Güneşimizden 23 kat daha parlak parlayan Sirius, "Ruhsal Güneşimiz"dir ve bizi harekete geçirmeye ve daha yüksek ruhsal farkındalık seviyelerine kaydırmaya yardımcı olur.

Güneş/Sirius kavuşumu astrolojik olarak kaderin yönünün değiştirmeyi başaracağın özel gündür. Manevi ve duygusal yoğunluğun artış gösterdiği, ilahi sistemin matematiği yeniden hesaplanır. Değişimler ve dönüşümler büyük ölçüde yaşanmaya başlar. Şehir ve ülke değişimleri köksel alanlar da yeniden dizayn edilir. Bu yıl tam 14 derece Yengeç Burcu’nda 6 Temmuz’da gerçekleşecek olan bu kavuşum geriye son 19 yıllık bir dönemi kapatırken yeni bir döneme de işaret etmektedir. Bu sürecin farkında olup bazı şeyleri geride bırakmayı başaranlar büyük bir zafer kazanacak. Elinizden geleni yaptığınızı ve daha fazla üzülmemeniz gerektiğini bilmeli, hakkınızda daha hayırlı kapıların açılması için şikayet etmek yerine bol bol dua ile geçirmenizi dilerim. Mucizeler zor zamanlarda gelir.