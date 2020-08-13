Güneş patlaması nedir, ne zaman? Güneş patlaması ve Güneş lekesi hakkında bilgiler

GÜNEŞ LEKESİ NEDİR? Güneş lekesi, yüzeyde karanlık görünen ve diğer kısımlara göre nispeten daha soğuk görünen güneş üzerinde karanlık bir alandır. Bu güneş lekeleri, güçlü manyetik kuvvetlere sahip alanlar oluşturan elektrik yüklü gazlara sahiptir. Güneşimizdeki gazlar sürekli hareket ediyor ve bu "manyetik alan" da düzensizliklere neden oluyor