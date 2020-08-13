Güneş patlaması nedir, ne zaman? Güneş patlaması ve Güneş lekesi hakkında bilgiler
Bilim adamları, NASA'nın ‘Solar Dynamics Gözlemevi’ yardımıyla Güneş'teki patlamaları başarıyla tahmin edebilen yeni bir model geliştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Güneş'te gezegenimize doğru dönecek ve büyük güçlü patlamalara neden olabilecek devasa bir güneş lekesi var. Güneş patlamasının ne zaman olacağına dair net bir bilgi verilmedi. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması ve Güneş lekesi hakkında bilgiler...
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Bilim insanları Güneş’te gözlemlenen ve Mars büyüklüğündeki bir lekenin Dünya’ya doğru döndüğünün açıkladı. AR2770 olarak adlandırılan lekenin Mars'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi.
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Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre, CME'ler "uzaydaki elektrik akımlarında dalgalanmalara neden olabilir ve Dünya'nın değişken manyetik alanında hapsolmuş elektronlara ve protonlara enerji verebilir". Bu CME'lerin neden olduğu güneş patlamaları, gökyüzünde auroralar adı verilen yoğun ışığı da tetikleyebilir. ‘Mars büyüklüğündeki leke' açıklaması ardından ‘Güneş Patlaması nedir, neden olur’ soruları gündeme geldi.
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GÜNEŞ LEKESİ NEDİR?
Güneş lekesi, yüzeyde karanlık görünen ve diğer kısımlara göre nispeten daha soğuk görünen güneş üzerinde karanlık bir alandır. Bu güneş lekeleri, güçlü manyetik kuvvetlere sahip alanlar oluşturan elektrik yüklü gazlara sahiptir. Güneşimizdeki gazlar sürekli hareket ediyor ve bu "manyetik alan" da düzensizliklere neden oluyor
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GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?
Güneş patlamaları, büyük bir patlamaya neden olan güneş lekeleri üzerindeki manyetik alan değişikliklerinin sonucudur. Bu güneş patlamaları genellikle uzaya salınır ve radyasyonu dünyanın radyo iletişimiyle bozulabilir. Güneş patlamasının enerjisi, 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan trilyon "Küçük çocuk" atom bombasına eşdeğer olabilir.