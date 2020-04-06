hurriyet.com.tr/ National Geographic - Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 20:38,
Güneş ilk kez böyle görüntülendi!
Galaksimizin hayat ışığı Güneş'e ait yeni görüntüler yayınlandı. Bilim insanları, bu görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Güneş'i hep bu fotoğraflarıyla tanıyoruz. Ancak bilim insanları, Güneş'i çok daha yakından görüntülemeyi başardı ve ortaya bakın nasıl görüntüler çıktı?
Çekilen fotoğraflarda Güneş'in yüzeyinde, her biri Fransa'nın yüzölçümü büyüklüğünde, 6.000 derece sıcaklığa sahip altın renkli tanecikler görünüyor.
Sıcaklığın yüksek olduğu bölgeler parlar görünürken, daha düşük sıcaklıktaki alt bölgeler komşu taneciklerle gölgeli bir sınır oluşturuyor. Bilim insanları bu ayrıntılı görüntülerin, Güneş'in davranışlarının daha iyi anlaşılmasına ve faaliyet döngüsünün daha doğru tahmin edilmesine yardımcı olacağını söylüyor.
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