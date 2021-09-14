Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? İşte Güneş fırtınasının etkileri hakkında merak edilenler
Güneş fırtınası bilim insanlarının araştırmaları ile gündeme geldi. En son 1582 yılında meydana gelen Güneş fırtınasının yakın zamanda yaşanabileceği bildirildi. Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabileceği uzmanlar tarafından açıklandı. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? İşte, Güneş fırtınasının etkileri hakkında merak edilen bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Güneş fırtınası nedir sorusu gündeme gelen haberlerin ardından merak konusu oldu. Yaklaşık 100 yılda bir meydana gelen şiddetli bir güneş fırtınasının yaşanması durumunda elektronik aletlerde bozulmalar yaşanabilir. Araştırmacılar, dünyanın henüz böyle bir felakete karşı hazırlıklı olmadığını belirtirken Güneş’ten gelecek güçlü fırtınanın onarılması zor hasara yol açabileceği öğrenildi.
2
GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK?
Araştırmacılar güneş fırtınasının önümüzdeki yıllarda olabileceğini bildirdi. En son geçtiğimiz temmuz ayında yüksek hızlı güneş fırtınasının dünyayı vurabileceği öne sürülmüştü. Ancak tarih hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
3
GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?
Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.
4
Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor.
5
GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ NELERDİR?
Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar yayılmaktadır. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.