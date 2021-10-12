Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? Dev Güneş fırtınasının etkilerine dikkat!
Güneş fırtınası gündemde yer alan konulardan biri oldu. Dev Güneş fırtınası ile ilgili yapılan açıklamada, 100 yılda bir meydana gelen fırtınanın telefon ve uydu şebekelerini etkileyebileceği bildirildi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) konu ile ilgili bilgi verdi. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? İşte Güneş fırtınası hakkında merak edilenler
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1
Güneş fırtınasının etkileri ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Dev Güneş fırtınası ile ilgili açıklama yapan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), fırtınanın 'G2' yani 'orta dereceli fırtına' kategorisine konulduğunu duyurdu. Güneş fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam edeceği açıklandı.
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GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?
Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır. Güneş yüzeyindeki "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir.
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GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK?
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), 11 Ekim 2021 tarihinde beklenen Güneş fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi.
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GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ
Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor.
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1859 GÜNEŞ FIRTINASI
Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya’nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.