Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

"AÇIKÇASI FİYATININ DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



12 metrekarelik daire hakkında konuşan Mertol, "Elimdeki en ucuz fiyatlı ev şu an. O yüzden ben de ilanda fırsat diye belirttim. Biraz da böyle gösterişli açıklama yapmayı seviyorum. O nedenle bazı sitelerden tepki de çekti. O evle ilgili, ben açıkçası fiyatının doğru olduğunu düşünüyorum. Mülk sahibi de bana bu fiyatı söylemişti. Bir tane binanın arka tarafında kalan bölümü. Kendine ait iki tane dairenin ortak bir lavabo alanı var. Kadıköy'de apart fiyatlarına baktığınızda tek kişilik penceresiz odalar bin 500 liradan başlıyor. Ona arkadaşınızı getirebilme şansınız yok. 'Bu ev bakımsız, buraya ben zaten arkadaşımı getirmem.' diye çok dönüş aldım. Yüzün üzerinde mesaj aldım internet üzerinden" diye konuştu.