BBC Türkçe / hurriyet.com.tr
Güneş battıktan 1 saat sonra gökyüzünde ortaya çıkacak
Bilim insanlarından önemli bir açıklama geldi. NASA, bu akşam Satürn ile Jüpiter'in 'kavuşacağı'nı duyurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu akşam yaşanacak "Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu'nun gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzünde güneybatı yönünde izlenebileceğini söylüyor.
Açıklamaya göre bu hizalanma sırasında iki gezegen birbirlerinden yüz milyonlarca kilometre uzakta olmaya devam edecek ama tek bir ışık kaynağı olarak görülecek.
'Jüpiter, iç kulvarda Satürn'ü geçecek'
NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü'nden Henry Throop, "Güneş Sistemi'ni atletlerin stadyumun merkezine doğru koştukları bir yarış pisti olarak düşünebiliriz. Bizim baktığımız hâkim noktadan Jüpiter'in iç kulvardan Satürn'e yaklaştığını ve 21 Aralık'ta geçtiğini göreceğiz" dedi.
NASA'ya göre Satürn ve Jüpiter'in yörüngeleri her yıl 20 yılda bir, iki dev gaz kütlesini aynı hizaya getiriyor. Ancak 1623'ten sonra ilk kez iki gezegen birbirine bu kadar geçecek.
Bu akşam Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenleri olan Jüpiter ve Satürn arasında bir derecenin 10'da biri kadar bir açı olacak.
Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar izlenebileceğini söylüyor.
Satürn'ün kuzey kutbunun bu görüntüsü de oldukça dikkat çekici. Kutupla birlikte altıgen şeklinde görünen fırtına ve rüzgar şeritleri de gözden kaçmıyor. Satürn'ün halkaları da fotoğrafa gizlice giriyor.
Cassini, 2015 yılında kendini imha etti. Etmeden önce de bu fotoğrafı çekti ve Satürn'e düşerek gözlerden kayboldu.
Diğer yandan bilim insanları 'cehennem'i de buldu. "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Jüpiter'e benzeyen, "KELT-9b" adı verilen gezegenin yüzey sıcaklığı gündüz vakti 4 bin 300 dereceye ulaşıyor.
Sıcaklık nedeniyle atmosferinde su ve karbondioksit gibi moleküllerin var olamadığı KELT-9b, KELT-9 yıldızının yörüngesindeki dönüşünü 1,5 Dünya gününde tamamlıyor. Jüpiter'den 2,8 kat daha büyük gezegenin öz kütlesi ise Jüpiter'in yarısı kadar.
Arizona eyaletinin güneydoğusundaki Winer Gözlemevi'nde bulunan KELT teleskobu kullanılarak keşfedilen KELT-9b'nin yörüngesinde döndüğü KELT-9 yıldızının da Güneş'ten iki kat büyük ve iki kat daha sıcak olduğu belirlendi.
Dünya'ya çakılan uzay aracı aslında uzun yıllar önce uzaya fırlatılmıştı. 1964 yılında fırlatılan Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) isimli uzay aracı 5 yıl büyunca görev yapmış, 1969'da bilim insanlarının daha fazla veri elde edemediği noktada araç bekleme moduna alınmıştı.
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