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Hürriyet
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Teknoloji
BBC Türkçe / hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 16:14 | 

Güneş battıktan 1 saat sonra gökyüzünde ortaya çıkacak

Bilim insanlarından önemli bir açıklama geldi. NASA, bu akşam Satürn ile Jüpiter'in 'kavuşacağı'nı duyurdu.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu akşam yaşanacak "Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu'nun gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzünde güneybatı yönünde izlenebileceğini söylüyor.

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Satürn, Jüpiter'in hafif üstünde ve solunda belirecek.

NASA, kavuşumun çıplak gözle görülebileceğini ancak dürbünle ya da küçük bir teleskopla Jüpiter'in dört büyük Ay'ının dahi izlenebileceğini hatırlatıyor.

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Açıklamaya göre bu hizalanma sırasında iki gezegen birbirlerinden yüz milyonlarca kilometre uzakta olmaya devam edecek ama tek bir ışık kaynağı olarak görülecek.

4Jüpiter, iç kulvarda Satürnü geçecek
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'Jüpiter, iç kulvarda Satürn'ü geçecek'

NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü'nden Henry Throop, "Güneş Sistemi'ni atletlerin stadyumun merkezine doğru koştukları bir yarış pisti olarak düşünebiliriz. Bizim baktığımız hâkim noktadan Jüpiter'in iç kulvardan Satürn'e yaklaştığını ve 21 Aralık'ta geçtiğini göreceğiz" dedi.

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NASA'ya göre Satürn ve Jüpiter'in yörüngeleri her yıl 20 yılda bir, iki dev gaz kütlesini aynı hizaya getiriyor. Ancak 1623'ten sonra ilk kez iki gezegen birbirine bu kadar geçecek.

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Bu yılki büyük kavuşumda iki gezegen yaklaşık 800 yıl aradan sonra (1226) ilk kez gece çıplak gözle görülebilecek.

1623'teki buluşma gökyüzündeki konumları nedeniyle dünyanın büyük bölümünden izlenememişti.

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Bu akşam Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenleri olan Jüpiter ve Satürn arasında bir derecenin 10'da biri kadar bir açı olacak.

Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar izlenebileceğini söylüyor.

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Uzaydan gelen bu görüntüler şaşkınlık yarattı. Asırlardır gezegenin üzerinde yer alan devasa gözün sırrı bakın ne çıktı?

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Satürn'ün kuzey kutbunun bu görüntüsü de oldukça dikkat çekici. Kutupla birlikte altıgen şeklinde görünen fırtına ve rüzgar şeritleri de gözden kaçmıyor. Satürn'ün halkaları da fotoğrafa gizlice giriyor.

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Bu fotoğraf, Satürn'ün sadece bir şeridini ve minik uydusu Dione'u gösteriyor. Dione öylesine küçük ki Satürn'ün yanında misket büyüklüğünde kalıyor. Bu görüntü, Satürn'ün halkalarının yandan bakıldığında ne kadar ince olduğunu gösteriyor.

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Cassini, bu kez Satürn'ün halkalarının altından nefes kesici bir görüntü yakalamış. Halkalara yansıyan güneş ışığı yüzeyde bir gölge oluşturarak etkileyici bir görüntü ortaya çıkarmış.

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Bu fotoğrafta bir değil iki gezegen var. Satürn öylesine büyük ki nokta şeklinde gördüğünüz o gezegen de Venüs'ten başkası değil.

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Satürn gerçekten de her haliyle büyüleyici bir gezegen...

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Cassini, 2015 yılında kendini imha etti. Etmeden önce de bu fotoğrafı çekti ve Satürn'e düşerek gözlerden kayboldu.

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Satürn'ün üzerinde görünen bu dev göz aslında devasa bir fırtına. Saatte 330 mil hıza ulaşan kasırganın genişliği 1.240 mili buluyor. Cassini bu görüntüyü 1,4 milyon mil uzaklıktan yakaladı.

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Diğer yandan bilim insanları 'cehennem'i de buldu. "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Jüpiter'e benzeyen, "KELT-9b" adı verilen gezegenin yüzey sıcaklığı gündüz vakti 4 bin 300 dereceye ulaşıyor.

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Bu sıcaklık, Samanyolu galaksisindeki birçok yıldızın yüzey sıcaklığından daha fazla. KELT-9b'nin sıcaklığı, yüzey sıcaklığının 5 bin 500 dereceyi bulduğu Güneş'ten ise bin 200 derece az.

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Sıcaklık nedeniyle atmosferinde su ve karbondioksit gibi moleküllerin var olamadığı KELT-9b, KELT-9 yıldızının yörüngesindeki dönüşünü 1,5 Dünya gününde tamamlıyor. Jüpiter'den 2,8 kat daha büyük gezegenin öz kütlesi ise Jüpiter'in yarısı kadar.

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Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegen, yörüngesinin darlığı nedeniyle tıpkı Dünya'ya hep aynı yüzünü gösteren Ay gibi yıldızına sadece bir tarafını gösteriyor.

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Arizona eyaletinin güneydoğusundaki Winer Gözlemevi'nde bulunan KELT teleskobu kullanılarak keşfedilen KELT-9b'nin yörüngesinde döndüğü KELT-9 yıldızının da Güneş'ten iki kat büyük ve iki kat daha sıcak olduğu belirlendi.

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Diğer yandan NASA, uzayın derinliklerinde yakaladığı yeni görüntüleri Dünya'ya yolladı. İşte Mars'ın 'toz şeytanı'...

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Mars'ta uzun yıllardır görevinde olan Curiosity aracı, sıra dışı bir doğa olayını objektifine aldı ve Dünya'yla paylaştı.

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Bir anda Mars yüzerinde kopan kum fırtınası (toz şeytanı) ilginç görüntülere neden olurken, bu görüntüler milyonlarca kez izlendi.

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Diğer yandan NASA, ilk etapta gök taşı zannettiği cismin kendi uzay aracı olduğunu öğrendi.

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Independent gazetesinde yer alan habere göre Güney Pasifik Okyanusu'nun bulunduğu alana çakılan uzay aracı herhangi bir can kaybına ya da hasara neden olmadı.

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Dünya'ya çakılan uzay aracı aslında uzun yıllar önce uzaya fırlatılmıştı. 1964 yılında fırlatılan Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) isimli uzay aracı 5 yıl büyunca görev yapmış, 1969'da bilim insanlarının daha fazla veri elde edemediği noktada araç bekleme moduna alınmıştı.

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NASA, uzun yıllardır Mars üzerinde çalışmalar yapıyor ve Kızıl Gezegen'den pek çok fotoğraf Dünya'ya geldi. Şimdi de yeni görüntüler ortaya çıktı.

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NASA'ya ait olan Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) isimli uzay aracı yıllardır Mars'ı yakından inceliyor, araştırmalar yapıyor.

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Zaman zaman Kızıl Gezegen'den fotoğraflar paylaşan bu araç, Mars'ın zorlu koşullarında bugüne dek pek çok keşif yaptı.

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15'inci yaşını kutlayan Mars Reconnaissance Orbiter için NASA bir paylaşım yaptı ve Mars'ın yeni görüntülerini Dünya'yla paylaştı.

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NASA, MRO’nun çektiği bazı özel görselleri resmi sosyal medya hesaplarından yayınladı

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İşte MRO'nun gözünden Kızıl Gezegen...

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