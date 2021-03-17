Güner Ümit kimdir, öldü mü? Zerrin Özer'in Ümit Güner açıklaması karışıklığa neden oldu
Zerrin Özer'in Ümit Güner açıklaması karışıklığa neden oldu. Programda yıllar önce dönemin ünlü plakçısı Ümit Güner’in Zerrin Özer’e tecavüz ettiği iddiası da gündeme geldi. Sanatçı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabi ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum. " Bu açıklama isim konusunda karışıklığa neden oldu. Yapımcı Ümit Güner, sunucu ayrıca dublaj sanatçısı Güner Ümit ile karıştırıldı.
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Zerrin Özer, yıllar önce katıldığı “Yasemin'in Penceresi’’ adlı TV programında yakın bir aile dostunun tecavüzüne uğradığını açıklamıştı. Zerrin Özer'e tecavüz eden kişinin Ümit Güner olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.
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Armağan Çağlayan'ın programına katılan sanatçı, Ümit Günler ile şunları söyledi: “Geçenlerde gördüm vefat etti. Tabi ki ölen insanın arkasından konuşulmaz. Hakkımı helal etmiyorum.”
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Bu açıklama isim konusunda karışıklığa neden oldu. Yapımcı Ümit Güner, sunucu ayrıca dublaj sanatçısı Güner Ümit ile karıştırıldı. Bazı vatandaşlar, Ümit Güner yerine "Güner Ümit öldü mü?" sorusuna yanıt arıyor.
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GÜNER ÜMİT KİMDİR?
Güner Ümit, (d. 1945, Eskişehir), televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştı.Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star Tv'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmişti.1975-1986 yılları arasında TRT 1'de Çarkıfelek isimli yarışmayı da sunmuştu.