Güner Ümit kimdir, öldü mü? Zerrin Özer'in Ümit Güner açıklaması karışıklığa neden oldu

Bu açıklama isim konusunda karışıklığa neden oldu. Yapımcı Ümit Güner, sunucu ayrıca dublaj sanatçısı Güner Ümit ile karıştırıldı. Bazı vatandaşlar, Ümit Güner yerine "Güner Ümit öldü mü?" sorusuna yanıt arıyor.