Güne kar yağışı ile başladılar! Lapa lapa kar yağıyor: Evler beyaz örtüyle kaplandı

Hava sıcaklıklarının düştüğü Kayseri’de, kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesi ile gece başlayan yağmurun ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakması ile kentin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerinde kar yağdı Vatandaşlar güne kar yağışı ile başlarken, mahalleler de beyaz örtü ile kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Doğu Anadolu’nun güney ve batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Uyarıda, Yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya’da, gece saatlerinden sonra Elazığ’da, sabah saatlerinden Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum’un güneyinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1600 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ifadelerine yer verildi. Erzincan’ı Sivas’a bağlayan 2190 rakımdaki Kızıldağ Geçidinde kar yağışı etkili oldu. Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.Erzincan - Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik ekipleri tedbir aldı, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yer yer 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sebebiyle birçok araç yollarda mahsur kaldı. Malatya'da, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas Hekimhan-Kangal karayolu trafiğe kapatıldı. Ayrıca Malatya-Kayseri karayolunun Gürün-Darende arasındaki 18 ile 57. kilometreleri ağır taşıt geçişine geçici olarak kapatıldı. Yağışın etkili olduğu Akçadağ-Kozluca ile Levent bölgelerinde çok sayıda araç yolda kalırken, mahsur kalan araçlar Karayolları ekipleri ile bölge sakinlerinin yardımlarıyla kurtarılmaya çalışıldı. Kar yağışının kent genelinde etkisini artırarak bir süre daha devam etmesinin beklendiği bildirildi. Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde yüksek kesimlerde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor. Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ile Artova ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.