Güne kar sürprizi ile uyandılar: Lapa lapa kar yağdı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Karabük'te Nisan ayının son haftasına girilirken bahar havası yerini kar sürprizine bıraktı. Kentin yüksek rakımlı yerler beyaza bürünürken, Karabük-Gerede karayolunda ise lapa lapa kar yağdı.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz'in iç kesimlerinde bu dönemde görülen ani sıcaklık düşüşleri zaman zaman yerini kar yağışına bırakıyor. Karabük'ün yüksek rakımlı yerleri ile özellikle dağlık bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle bahar yerine kar yağışına bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde Karabük - Gerede karayolunda karayolunda lapa lapa yapan kar yağışı sürücüleride şaşkına çevirdi. Otomobili ile seyir halinde olan kerem Demir isimli vatandaşta, aracını park ederek, yağan karı cep telefonu ile görüntüleyerek, o anların keyfini yaşadı.