Gündüz ve gece böyle gezdi

Defile izlemeye gitti, iddialı şıklığıyla bütün dikkatleri üzerinde topladı.
BACKGRID UK
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Amerikalı model Hailey Baldwin Bieber, Paris Moda Haftası'nın renkli konuklarından biri. 23 yaşındaki model, hafta kapsamındaki etkinlikleri hiç kaçırmıyor. Defile izledikten sonra düzenlenen partilere katılıyor. Bu arada da şıklığıyla dikkatleri üzerinde topluyor.
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Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin Bieber dün de hem gün içinde hem de akşam saatlerinde objektiflere takıldı. Genç modelin üzerinde yine ilgi çeken bir kıyafet vardı.
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Hailey Baldwin Bieber, tepeden tırnağa mor renge bürünmüştü. Derin yırtmaçlı uzun eteği, aynı renk kazağı ve ayakkabıları hatta telefon kılıfıyla kendine baktırdı.
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Baldwin Bieber, gün içinde dizlerinin üzerine uzanan mor tozluklarıyla dikkat çekti. Akşam etkinliğinden çıkarken ise bu tozluklardan vazgeçtiği görüldü. Genç modelin vazgeçmediği tek ayrıntı ise gece de gündüz de gözünden çıkarmadığı güneş gözlükleri oldu.