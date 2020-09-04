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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 09:37 | 

Gündüz başka gece başka: Georgina Rodriguez kırmızı halının yıldızı oldu

77'nci Venedik Film Festivali, koronavirüs yüzünden geçmiş yıllardan daha sade bir törenle açılsa da gösterimler öncesi galalarla kırmızı halıda yine renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

AFP, Ap, REUTERS, BACKGRID UK

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1KIRMIZI HALIDA YILDIZ OLDU
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KIRMIZI HALIDA YILDIZ OLDU

Festival kapsamında gün galası yapılan filmlerden biri de The Human Voice oldu. Filmin gösterimine oyuncu kadrosu ve kamera arkası ekibinin yanı sıra ünlü konuklar da katıldı.

2RODRIGUEZ FESTİVALDE
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RODRIGUEZ FESTİVALDE

Bunlar arasında en çok dikkat çeken kişi ise Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez oldu.

3GÜNDÜZ BAŞKA GECE BAŞKA
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GÜNDÜZ BAŞKA GECE BAŞKA

26 yaşındaki model Rodriguez, önce bu filmin gösterimine ardından da akşam düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

4RONALDO EŞLİK ETMEDİ
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RONALDO EŞLİK ETMEDİ

Rodriguez'in, bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmesine neden olan sevgilisi Ronaldo ise her iki etkinliğe de katılmadı.

5PUDRA PEMBESİ
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PUDRA PEMBESİ

Georgina Rodriguez, henüz gün kararmadan başlayan The Human Voice filminin galasına pudra pembesi derin yırtmaçlı bir elbiseyle katıldı.

6AYNI RENK MASKE
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AYNI RENK MASKE

Rodriguez, bir ara da elbisesiyle aynı renkte olan maskesini takarak fotoğrafçılara poz verdi.

7BİR ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ
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BİR ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya getiren, aynı zamanda sevgilisinin diğer üç çocuğuna da annelik yapan Rodriguez, katıldığı her iki etkinlikte de çok dikkat çekti.

8GECE, SİYAH GİYDİ
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GECE, SİYAH GİYDİ

Genç model, galanın ardından bir başka etkinliğe de konuk oldu. Oraya giderken de siyah, yine derin yırtmaçlı ve dekolteli bir gece elbisesi tercih etti.

9İDDİALI GÖRÜNÜM
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İDDİALI GÖRÜNÜM

 Georgina Rodriguez, bu elbiseyi de beyaz taşlı bir kolye ve küpelerle tamamladı. Her iki elinin parmaklarına da uygun yüzükler taktı.

10IŞILTILI AKSESUARLAR
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IŞILTILI AKSESUARLAR

Georgina Rodriguez, katıldığı her etkinlikte de saçlarını açık bırakmayı tercih etti.

11TEKNE TAKSİYLE GİTTİ
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TEKNE TAKSİYLE GİTTİ

Rodriguez akşam etkinliğine Venedik'te yaygın olarak kullanılan tekne taksilerle ulaştı.

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