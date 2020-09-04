Gündüz başka gece başka: Georgina Rodriguez kırmızı halının yıldızı oldu

Festival kapsamında gün galası yapılan filmlerden biri de The Human Voice oldu. Filmin gösterimine oyuncu kadrosu ve kamera arkası ekibinin yanı sıra ünlü konuklar da katıldı.Bunlar arasında en çok dikkat çeken kişi ise Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez oldu.26 yaşındaki model Rodriguez, önce bu filmin gösterimine ardından da akşam düzenlenen bir etkinliğe katıldı.Rodriguez'in, bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmesine neden olan sevgilisi Ronaldo ise her iki etkinliğe de katılmadı.Georgina Rodriguez, henüz gün kararmadan başlayan The Human Voice filminin galasına pudra pembesi derin yırtmaçlı bir elbiseyle katıldı.Rodriguez, bir ara da elbisesiyle aynı renkte olan maskesini takarak fotoğrafçılara poz verdi.Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya getiren, aynı zamanda sevgilisinin diğer üç çocuğuna da annelik yapan Rodriguez, katıldığı her iki etkinlikte de çok dikkat çekti.Genç model, galanın ardından bir başka etkinliğe de konuk oldu. Oraya giderken de siyah, yine derin yırtmaçlı ve dekolteli bir gece elbisesi tercih etti. Georgina Rodriguez, bu elbiseyi de beyaz taşlı bir kolye ve küpelerle tamamladı. Her iki elinin parmaklarına da uygun yüzükler taktı.Georgina Rodriguez, katıldığı her etkinlikte de saçlarını açık bırakmayı tercih etti.Rodriguez akşam etkinliğine Venedik'te yaygın olarak kullanılan tekne taksilerle ulaştı.