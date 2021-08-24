Güncel son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son depremler listesine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Son depremler 24 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere birçok bölgede artçı depremler yaşanıyor. Vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel son depremler listesi...
Son günlerde Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen artçı sarsıntılar ardından deprem gerçeği bir kez daha tedirginliğe neden oldu. Başta deprem bölgesindeki kişiler olmak üzere vatandaşlar, son depremler listesini inceliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 24 Ağustos'ta Akdeniz, Ege Denizi ve Sivas'ta şiddetleri 1.6 ila 3.7 arasında değişen artçılar meydana geldi.
24 AĞUSTOS TARİHLİ DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.24 07:46:25 36.4198 27.0527 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.24 06:36:57 40.8247 28.4872 14.2 -.- 2.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.08.24 05:35:48 36.3053 27.1207 8.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.24 05:10:18 38.9605 26.0448 7.7 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.24 04:17:52 37.8582 26.8525 8.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.24 03:08:55 36.3557 27.1683 9.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.24 02:31:23 39.1180 36.0580 7.5 -.- 1.8 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.08.24 02:21:34 36.4653 27.0793 5.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.24 02:19:18 36.3828 27.0907 6.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.24 02:15:01 36.3482 27.0737 25.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.24 01:56:45 39.1197 36.0683 5.0 -.- 2.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.08.24 01:51:09 38.9752 26.0573 9.2 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.24 01:47:35 38.9287 26.0192 11.8 -.- 3.7 3.6 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.24 01:46:15 38.9273 38.0595 12.2 -.- 2.0 -.- KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2021.08.24 01:22:23 36.3752 27.1287 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.24 00:34:01 38.0068 27.1175 10.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel