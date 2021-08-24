Güncel son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son günlerde Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen artçı sarsıntılar ardından deprem gerçeği bir kez daha tedirginliğe neden oldu. Başta deprem bölgesindeki kişiler olmak üzere vatandaşlar, son depremler listesini inceliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 24 Ağustos'ta Akdeniz, Ege Denizi ve Sivas'ta şiddetleri 1.6 ila 3.7 arasında değişen artçılar meydana geldi.