Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı canlı takip - Kapanışa doğru altın fiyatları ne kadar oldu?
Tüm dünyada etkili olan corona virüsünün de etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Gün boyunca Ons altının 1600 dolar seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte gram altın tarafında da sert yükseliş hareketleri görüldü. Peki, altın fiyatları kapanışa doğru ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL’den satışa sunuluyor.
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1
Altın fiyatlarındaki son duruma yönelik araştırmalar kapanış saatine doğru hız kazandı. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 326,4 liradan tamamlamıştı. Haftanın açılışında 314-315 lira bandında hareket eden gram altındaki hareketlilik devam ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını en son ne kadar oldu?
2
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 335 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 521 liradan satılıyor. Analistler, bugün, , teknik açıdan altının onsunda 1.550 doların destek, 1.580 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.
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Yarım altının satış fiyatı 1041 liradan satılırken, 1014 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2142 lira olurken, 2110 liradan geri alınıyor.
22 Ayar bileziğin gram fiyatı 290 liradan işlem görüyor.
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 323 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 322,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 323 liradan, 2 bin 127 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 148 liradan, 294,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298,50 liradan, 2 bin 79 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 99 liradan, bin 39 liradan alınan Yarım Ziynet bin 49 liradan ve 520 liradan alınan Çeyrek Ziynet 525 liradan satıldı.