Güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı canlı takip - Kapanışa doğru altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son duruma yönelik araştırmalar kapanış saatine doğru hız kazandı. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 326,4 liradan tamamlamıştı. Haftanın açılışında 314-315 lira bandında hareket eden gram altındaki hareketlilik devam ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını en son ne kadar oldu?