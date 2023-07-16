ORAN DEĞİŞMEDİ

Torba yasa kapsamında görüşülen emekli zammının yer aldığı 18. madde, Meclis’te kabul edildi. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 25 zam yapılacak. MHP’nin zam oranına artış talebi ise ‘bütçe dengeleri’ nedeniyle gerçekleşmedi. AK Parti’nin ‘Milli Dayanışma Paketi’ olarak adlandırdığı torba yasada düzenlenen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık zamları yüzde 25 oranıyla Meclis’te kabul edildi.



Yasada memur maaş artışları ile memur emeklilerinin aylıklarını düzenleyen maddenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarıyla ilgili 18’inci madde de dün gece görüşüldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “8 bin 77 liralık seyyanen (eşit) artış kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmalı” önerisiyle değişiklik beklentisi gündeme gelmişti. AK Partili yöneticilerin bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeleri dün akşama kadar devam etti. AK Partili yöneticiler, bütçe dengeleri nedeniyle bu aşamada yüzde 25’in üzerinde yeni bir artış yapılamayacağını dün MHP’li yöneticilere aktardı.



ORAN DEĞİŞMEDİ



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da MHP Lideri Bahçeli ile dünkü görüşmesinde güncel hesaplamalar, deprem kaynaklı finansal ihtiyaç ve gelecek dönemde refah payını arttırmaya yönelik planlamayla ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Bu nedenlerle Cumhur İttifakı’nca zam maddesi üzerinde yeni bir önerge verilmedi. CHP milletvekilleri, kök aylığı yüzde 34 artıran önerge verdi. Saadet Partisi grubu da Bahçeli’nin önerisine paralel olarak yüzde 25 oranına seyyanen 8 bin 77 lira artış içeren önerge verdi. Muhalefetin iki önergesi de reddedildi.



SEYYANEN ERİR Mİ?



Genel Kurul’da kabul edilen maddeyle, tüm memurların maaşında, enflasyon farkı dahil yüzde 17.55’lik zamma ilave seyyanen 8 bin 77 TL artış yapıldı. Böylece en düşük memurun (lise mezunu hizmetli) maaşı 22 bin 17 lira oldu. Ortalama memur maaşı da 25 bin 15 liraya yükseldi. Seyyanen ödeme, mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Memur maaşında dönem artışlarının seyyanen miktara uygulanmayacağına dair eleştirilere Meclis Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş yanıt verdi. Muş, “Bundan sonra yapılacak artış 22 bin lira üzerinden yapılacak. Dolayısıyla seyyanen artış bundan sonra yapılacak güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye müsaade edilmeyecektir” dedi.



BU AY GEÇERLİ



Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri de yılın 6 ayı için yüzde 25 Zam aldı. Maaş ve aylık artışları hem memurlar hem de emekliler için bu aydan geçerli olacak. Emekliler açısından zam “kök aylığa” uygulanacak. SGK’nın dosya bazında verdiği emekli aylığı yine 7 bin 500 liradan az olmayacak, ancak düşük aylıklara Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilen destek kalkacak. Bu nedenle son artış, 6 bin liranın altında aylık alan emeklilerin aylıklarında fiilen bir değişiklik getirmeyecek.