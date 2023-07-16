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EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi? Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Maaşı#Zamlı Emekli Maaşı#Ssk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 09:22

Emekli maaş zammı tablosu, Temmuz ayından itibaren zamlı maaşların yatacak olması sebebiyle araştırılıyor. TBMM’den geçen karar sonrası zamlı emekli maaşı ne kadar yatacak sorusu tekrardan gündem oldu. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri %25’lik zammın ardından kendi maaşlarını öğrenebilmek için tablolara göz atıyor. En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Zamlı emekli maaşları maaşları ne kadar olacak, Temmuz ayında zamlı maaşlar yatacak mı sorularının yanıtları, Temmuz ayının ortalarına girilirken merakla araştırılıyor. Tablo halinde tüm maaş türlerinin güncel tutarlarını hesapladık. Memur maaşlarının belirlenmesinin ardından zamlı ve yeni emekli maaş tutarı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Zamlı emekli maaşları ne kadar olacak sorusunun yanıtı gelen yüzde 25'lik zam miktarı ile birlikte gündemde yer alan konular arasında. Hürriyet Gazetesi Ekonomi yazarı Noyan Doğan emekli maaşlarını kalem kalem hesaplamasını yaparak tablo halinde listeledi. İşte Noyan Doğan'ın köşesinde yayınlanan emekli zamlı maaşların tablosu

1/15EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirme yapılacağını açıkladı. Ardından emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören düzenleme torba yasaya eklendi. Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, memur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları.

2/15EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

TBMM Genel Kurulu’nda, ’6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ kabul edildi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

Kabul edilen kanunla; en düşük MEMUR aylığı 22 bin TL’ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış öngörülüyor.

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

Kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 ZAM yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor.

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EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi? Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

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3/15ORAN DEĞİŞMEDİ

ORAN DEĞİŞMEDİ

Torba yasa kapsamında görüşülen emekli zammının yer aldığı 18. madde, Meclis’te kabul edildi. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 25 zam yapılacak. MHP’nin zam oranına artış talebi ise ‘bütçe dengeleri’ nedeniyle gerçekleşmedi. AK Parti’nin ‘Milli Dayanışma Paketi’ olarak adlandırdığı torba yasada düzenlenen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık zamları yüzde 25 oranıyla Meclis’te kabul edildi.

Yasada memur maaş artışları ile memur emeklilerinin aylıklarını düzenleyen maddenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarıyla ilgili 18’inci madde de dün gece görüşüldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “8 bin 77 liralık seyyanen (eşit) artış kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmalı” önerisiyle değişiklik beklentisi gündeme gelmişti. AK Partili yöneticilerin bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeleri dün akşama kadar devam etti. AK Partili yöneticiler, bütçe dengeleri nedeniyle bu aşamada yüzde 25’in üzerinde yeni bir artış yapılamayacağını dün MHP’li yöneticilere aktardı.

ORAN DEĞİŞMEDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da MHP Lideri Bahçeli ile dünkü görüşmesinde güncel hesaplamalar, deprem kaynaklı finansal ihtiyaç ve gelecek dönemde refah payını arttırmaya yönelik planlamayla ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Bu nedenlerle Cumhur İttifakı’nca zam maddesi üzerinde yeni bir önerge verilmedi. CHP milletvekilleri, kök aylığı yüzde 34 artıran önerge verdi. Saadet Partisi grubu da Bahçeli’nin önerisine paralel olarak yüzde 25 oranına seyyanen 8 bin 77 lira artış içeren önerge verdi. Muhalefetin iki önergesi de reddedildi.

SEYYANEN ERİR Mİ?

Genel Kurul’da kabul edilen maddeyle, tüm memurların maaşında, enflasyon farkı dahil yüzde 17.55’lik zamma ilave seyyanen 8 bin 77 TL artış yapıldı. Böylece en düşük memurun (lise mezunu hizmetli) maaşı 22 bin 17 lira oldu. Ortalama memur maaşı da 25 bin 15 liraya yükseldi. Seyyanen ödeme, mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Memur maaşında dönem artışlarının seyyanen miktara uygulanmayacağına dair eleştirilere Meclis Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş yanıt verdi. Muş, “Bundan sonra yapılacak artış 22 bin lira üzerinden yapılacak. Dolayısıyla seyyanen artış bundan sonra yapılacak güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye müsaade edilmeyecektir” dedi.

BU AY GEÇERLİ

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri de yılın 6 ayı için yüzde 25 Zam aldı. Maaş ve aylık artışları hem memurlar hem de emekliler için bu aydan geçerli olacak. Emekliler açısından zam “kök aylığa” uygulanacak. SGK’nın dosya bazında verdiği emekli aylığı yine 7 bin 500 liradan az olmayacak, ancak düşük aylıklara Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilen destek kalkacak. Bu nedenle son artış, 6 bin liranın altında aylık alan emeklilerin aylıklarında fiilen bir değişiklik getirmeyecek.

4/15EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77, memur emeklileri ise yüzde 17.55 zamlı alacaklardı.

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EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi? Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

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5/15EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı, ardından emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’teki torba yasaya eklendi. Buna göre tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu.

6/15YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

2023’ün ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 15.40, memur emeklileri yüzde 16.40 oranlarındazam alacaklardı. Ancak sene başında alınan kararla tüm emeklilere uygulanacak zam oranı yüzde 30 oldu. Buna göre de sene başında memur emeklisine yüzde 13.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.60 puanlık refah payı verildi. Açıklanan son rakamlara göre de tüm emeklilerin 2023 yılının tamamında zam toplamı yüzde 55 oldu.

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EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi? Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

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7/15EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

Ayrıca 2023’ün başında en düşük emekli aylığı önce 5.500 liraya, ardından nisan ayında da 7.500 lira çıkarıldı. 2022 yılının ocak ayında da en düşük emekli maaşı 2.500 liraya, temmuz ayında 3.500 lira yükseltilmişti. 2023’ün temmuz ayında en düşük emekli aylığında herhangi bir iyileştirmeye gidilmedi. Ocak ayında olduğu gibi temmuzda da en düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanacak.

8/15KAFALAR NEDEN KARIŞTI

KAFALAR NEDEN KARIŞTI?

En düşük emekli aylığında artışa gidilmediği için temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Peki, kök maaş ne demek? Kök maaş, emeklilerin yılda iki kez belirlenen ve TÜİK’in açıkladığı geçmiş altı aylık enflasyona göre zam yapılan emeklilerin asıl aldıkları maaş demek. Son yıllarda en düşük emekli aylıklarında yapılan iyileştirmeler ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Yani, en düşük emekli aylığı 5.500 liradan, 7.500 lira yükseltildiğinde aradaki 2 bin liralık farkı Hazine karşılıyor. Temmuzda olduğu gibi en düşük emekli aylığında iyileştirme yapılmazsa zam oranı kök maaş üzerinden hesaplanıyor.

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EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi? Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

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9/15EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

Yandaki tabloda da görüleceği gibi 2023’ün ocak ayında 5.517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7.500 liraya yükseldi. Ancak bu temmuzda en düşük emekli aylığında artış olmadığı için yüzde 25’lik zam, ocak ayındaki 5.517 lira maaşa göre uygulanacak. Bu emeklinin maaşı 6.896 lira çıkacak. Bu tutar en düşük emekli aylığı olan 7.500 liradan düşük olduğu için emekli, temmuz ayında 7.500 lira maaş almaya devam edecek.

10/15EK ÖDEMELER DE ARTTI

EK ÖDEMELER DE ARTTI

Yüzde 25’lik zamla birlikte tüm emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarı da artacak. Vergi iadesi 2006 yılında kaldırıldı, ek ödeme uygulamasına geçildi. Halen halk arasında vergi iadesi diye geçiyor ama doğrusu ek ödeme. Memur, işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar bu ödemeden yararlanıyor. Böylece 2023 ocak ayında 24 bin lira alan bir emeklinin maaşı 6 bin lira artarken, ek ödemesi de 1.200 lira çıkacak. Böylece emeklinin eline 31 bin 200 lira geçecek.

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EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi? Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

#Emekli Maaşı
DGS SINAV SAATİ VE SÜRESİ | ÖSYM DGS 2023 saat kaçta başlayacak ve bitecek DGS kaç dakika, kaç soru İşte Dikey Geçiş Sınavı oturum süresi

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#AÖL Sınav Tarihleri 2023
11/15ÖLÜM AYLIKLARI YÜZDE 25 ARTTI

ÖLÜM AYLIKLARI YÜZDE 25 ARTTI

Açıklanan yeni zam oranı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki keremaaşlarını zamlı alıyor. Tüm emeklilerin temmuz ayında maaşlarına yansıyacak yüzde 25’lik zamdan dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. Dul ve yetim aylığı alanların ek ödemeleri de artacak. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira olacak. En düşük emekli aylığı olan 7.500 lira temmuz ayında artırılmadığı için maaşı 7.500 liranın altında kalan dul ve yetimlerin maaşları hisse oranına göre 7.500 liraya tamamlanacak.

12/15EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.

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EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi? Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

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13/15EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

14/15EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

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EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

EMEKLİ MAAŞI 2023 ZAMLI TABLO GÜNCEL HESAPLAMA (TEMMUZ) | Emekli zammı Meclis’ten (TBMM) geçti mi? Yüzde 25 zammın ardından emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem SGK-BAĞKUR zamlı maaşlar

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15/15SSK, BAĞ-KUR , TARIM EMEKLİLERİNİN 2023 Temmuz Zamlı Maaşları (TL)

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