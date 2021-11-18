Güncel altın fiyatı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu? Faiz kararı öncesi gözler altın fiyatlarında
Altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacak olması nedeniyle yatırımcısının gündemindeki yerini koruyor. Karar öncesi başta gram ve çeyrek altın olmak üzere tüm altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Hem altın yatırımı olanlar hem de ilk kez altına yatırım yapmayı düşünenler, altın fiyatlarını anlık takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL’den alınıp satılıyor?
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Altın fiyatları yükseliş trendinde devam ediyor. Analistler, küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ile törpülenen risk iştahının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının rekor seviyeye yükselmesine neden olduğunu kaydetti.
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Ons altın yatay seyirle yaklaşık 5 ayın zirvesinden işlem görüyor. Güne 1866 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1864 dolar, en yüksek 1871 dolar seviyesine ulaştı. Saat 09.18 itibarıyla ons altın 1865 dolardan işlem görüyor.
Gram altın 658.9 lira ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Güne 637.5 liradan başlayan gram altın en düşük 636.7 lira, en yüksek de 658.9 lira seviyesini gördü. Saat 09.18 itibarıyla gram altın yüzde 1.50 civarında primle 646 liradan alıcı buluyor.
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ONS ALTIN 1900 DOLARI AŞAR MI?
İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında son durumu değerlendirdi.
Ons altında 1875 dolar sınırı geçilirse eğer yıl sonu itibarıyla 1900-1950 dolar seviyelerinin görüleceğini düşünüyorum.
2008 yılındaki krizde ABD piyasaya 4 trilyon rekor para sürdü. O zaman ons altın 1923 dolar ile rekor kırmıştı. Bugün yaşanan durumda ABD piyasaya 9 trilyon dolar sürdü. Altın buna rağmen henüz 1900 seviyelerine ulaşmadı. Bu açıdan da bakarsak eğer 1950 seviyesinin aşılması ile 2022 yılında ons altında 2100-2300 dolar bandının görülebileceğini düşünüyorum. Burada ABD’nin faiz kararları çok önemli olacak. O nedenle 2022 yılı içerisinde tam bir zaman aralığı vermek zor. Gram altında ise sene sonu yaklaşırken 650 TL seviyelerinin gündeme geleceğini düşünüyorum.
2008 yılındaki krizde yüksek likiditenin etkisi 3 sene sonra 2011 yılında görüldü. Şu anki yüksek likiditenin etkisini de biz önümüzdeki yıllarda göreceğiz.