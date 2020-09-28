Günaydın mesajları 2020! Anlamlı, sevgiliye, arkadaşa, dosta, etkileyici ve resimli günaydın mesajları ve sözleri
Günaydın mesajları, en yeni ve en anlamlı seçenekleri ile değer kazanıyor. Resimli, etkileyici, anlamlı günaydın mesajları, sevgiliye, dosta, arkadaşa günün ilk saatleri itibariyle gönderilmeye başlıyor. Resimli ve anlamlı günaydın mesajları için yeni seçenekleri tercih etmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. En güzel günaydın mesajları ve sözleri tercihinde yeni ve resimli seçenekler ön planda yer alıyor. İşte, sabah saatlerinde gönderebileceğiniz kısa ve uzun seçeneklerle arkadaşa, dosta, sevgiliye günaydın mesajları alternatifleri
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Yeni günaydın mesajları, Whatsapp, Instagram, Facebook gibi platformlardan gönderilebiliyor. En etkileyici günaydın mesajları resimli ve sözlü seçenekler ile tercih ediliyor. Kısa mesaj yolu ile günaydın mesajı göndermek isteyen kişiler, kısa ve uzun sözlü günaydın mesajları seçeneklerini tercih ederken, görsel olarak paylaşma şansına sahip olanlar ise resimli günaydın mesajları seçeneklerini tercih ediyor. İşte, yeni ve bol seçenekli en güzel günaydın mesajları alternatifleri
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Güzel bir gün hayır duaları ile başlar... Hayırlı ve mutlu sabahlarınız olsun...
Günün aydın kalbin benimle olsun, Seviyorum seni aşkımın efendisi
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Yeni günün Size huzur getirmesi dileğiyle, hayırlı sabahlar.
Allah(C.C.) hayırlarla dolu güzel bir gün nasip etsin, Günaydın.
Hayır dileyelim Mevla’dan, günümüz uzak olsun beladan, hayırlı ve güzel sabahlar.
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Sevgiyi içinde saklayan, gülmeyi avuçlarında tutan, kalp atışlarını kimseye duyurmayan, hüznü göz yaşlarında tutan, dünyaya gururla bakan meleğime günaydın:)
Günaydın masamdaki bahar dalı, ya o eller ya çiçeğin sevdalı, seninle güneşe durmak yeniden, ne söylerse söylesin kahve falı.
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Kalbindeki huzur gün boyunca bu günün aydınlığı gibi olsun. Günaydın dostum iyi ki varsın.
Sevdiğinden günaydın mesajı almayan dostlarım bir araya gelsek, dünyanın etrafını 2 kez dönecek halay kurarız, günaydınlar
Arkadaşlar telefonunuza "sıcak bir günaydın mesajı" bırakıyorum, yudum yudum için, iyi gelir, ihtiyacı olan varsa da alsın...
İyilikten, Güzellikten, Mutluluktan Yana Nasibiniz bol, Gününüz aydın olsun... Günaydın, Mutlu Haftalar...
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Rabbim bizleri gecenin karanlığından gündüzün aydınlığına çıkardığı gibi günümüzü de hayırlı kılsın inşallah. Hayırlı Sabahlar.
Günaydın arkadaşım, yeni bir haftanın ilk gününde işlerinde kolaylık, huzurlu ve sağlıklı bir hafta geçirmeni diliyorum, kolay gelsin...
Allah'ın rahmeti ve bereketi her daim üzerinize olsun, evinizden huzur, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hayırlı Sabahlar Cümleten.
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Günaydın... Güzel bir gün diliyorum. Gün sadece güzelliğiyle kalmaz umarım, sonraki daha da güzel günlerin de başlangıcı olur...
Günaydın demek isterdim ancak gün karanlık :) Sabaha bulut çökmüş olsa da, kalbinizin ışığı gözlerinize vursun ve baktığınız her yer size aydın olsun. Mutlu Sabahlar.
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Dua ibadetin özüdür bol dualı bir gün dileğiyle günümüz aydın kazancımız bereketli olsun, cümleten hayırlı sabahlar…
Günaydın, sabahı aydınlatan, hep doğru yolu gösteren değerli dostum.
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Yıldızların kayboluşunu izlerken her sabah, bir günaydın duymaktı aslında tek istediğim. Şimdi sana duyamadığımı yazıyorum sevgili, Günaydın dünyanın en güzel gerçeği.
Gözlerin, Bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin, günaydın.
Günün aydın olsun, bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar