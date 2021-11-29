Günay Musayeva oğlu ve Tolga Karel hakkında itiraflarda bulundu! Günay Musayeva kimdir?

"BABASININ YAŞADIĞINI BİLMİYOR"

Günay Musayeva Tolga Karel birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları 9 yaşındaki Cihangir için, "Babayı hiçbir zaman sormadı. Babasının yaşadığını, adını hiçbir şeyini bilmiyor" diyerek açıklamalrına şöyle devam etti."Ben yurt dışındayken oğlum annemde kalırken, "Babam bulutların üzerinde gülümsüyor" demiş. Aradım ve Tolga'ya ulaşamadım. Cihangir babasının öldüğünü biliyor. Ayda bir bile olsa Cihangir'i ararsa ileride karşısına çıktığında bir travma yaşamaz. Bunun için çocuğunu aramasını istiyorum."



Tolga'nın numarasının bile olmadığını söyleyen Günay Musayeva, 4 kez baba olan Tolga Karel'e hiçbir şekilde ulaşamadığını söyledi.