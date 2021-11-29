Günay Musayeva oğlu ve Tolga Karel hakkında itiraflarda bulundu! Günay Musayeva kimdir?
Günay Musayeva katıldığı 2.Sayfa progrmaında eski eşi ve bu birliktelikten dünyaya gelen oğlu Cihangir hakkında samimi itiraflarda bulundu. Günay Musayeva oğlu Cihangir'in babasının yaşadığını bilmediğini söyledi. ABD'de yaşayan ve yeni evliliğinden üç çocuğu olan Tolga Karel'in oğlunu araması için canlı yayında çağrıda bulundu. Açıklamalasıyla birlikte hayatı merak edilen güzal manken Günay Musayeva kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Günay Musayeva hakkında merak edilenler...
Ünlü manken Günay Musayeva, Tolga Karel ile ilişkilerini sonlandırdıktan sonra oğulları Cihangir ile birlikte yaşamaya devam ederken, zaman zaman eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarda bulunmuştu. Katıldığı canlı yayında gündem yaratan yeni açıklamalarda bulunan Musayeva, Tolga Karel'e ulaşamadığını, ona kırgın olmadığını ancak oğlunu ayda bir de olsa aramasını çok istediğini söylerek canlı yayında eski oyuncuya çağrıda bulundu.
"BABASININ YAŞADIĞINI BİLMİYOR"
Günay Musayeva Tolga Karel birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları 9 yaşındaki Cihangir için, "Babayı hiçbir zaman sormadı. Babasının yaşadığını, adını hiçbir şeyini bilmiyor" diyerek açıklamalrına şöyle devam etti."Ben yurt dışındayken oğlum annemde kalırken, "Babam bulutların üzerinde gülümsüyor" demiş. Aradım ve Tolga'ya ulaşamadım. Cihangir babasının öldüğünü biliyor. Ayda bir bile olsa Cihangir'i ararsa ileride karşısına çıktığında bir travma yaşamaz. Bunun için çocuğunu aramasını istiyorum."
Tolga'nın numarasının bile olmadığını söyleyen Günay Musayeva, 4 kez baba olan Tolga Karel'e hiçbir şekilde ulaşamadığını söyledi.
Tolga'nın numarasının bile olmadığını söyleyen Günay Musayeva, 4 kez baba olan Tolga Karel'e hiçbir şekilde ulaşamadığını söyledi.
"TOLGA'NIN AİLESİNİN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"
Günay Musayeva Tolga Karel'in ailesinin de İstanbul'da olmasına rağmen hiç torunlarını gelip görmediklerini söyledi ve her zaman gelip arayabilirler. Başımın üzerinde yerleri var. Oğlum sadece benim ailemi biliyor. Kimseye bir kırgınlığım yok, sadece Cihangir'in onları tanımasını istiyorum" dedi.
GÜNAY MUSAYEVA KİMDİR?
Günay Musayeva 7 Şubat 1986 tarihinde Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Cırdahan köyünde doğdu. Liseyi Düz Cırdahan'da bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nden master yaparak mezun oldu. Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile evlendi. 2015 yılında boşandı. Bu evlilikten doğan Cihangir adında bir oğlu bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye vatandaşlığı da bulunmaktadır. Kurtlar Vadisi Pusu, Ezel gibi başarılı dizilerde konuk oyuncu olarak da rol alan Musayeva, modellik mesleğine devam etmektedir.