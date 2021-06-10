Gün dönümü ne zaman? İşte 2021 gün dönümü tarihleri

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak.



Ayrıca bugün Türkiye'de, saat 12.00'de, cisimlerin yıl içerisindeki en kısa gölgesi oluşacak. Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta yaşanacak.



Haziran ayının sonlarının yaklaşmasıyla birlikte, günlerin ne zaman kısalmaya başlayacağı araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer almaya başladı. Yaz dönümünün gerçekleşmesiyle birlikte, gündüzler kısalmaya akşamlar ise uzamaya başlayacak. Peki, gün dönümü ne zaman?



Günlerin ne zaman kısalmaya başlayacağı, pek çok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Akşamları geç saatlerde havanın kararmaya başlaması ve sabahları ise erken aydınlanması pek çok vatandaşı, günlerin kısılmaya başlayacağı tarih hususunda araştırma yapmaya yönlendirdi. İşte, 'Günler ne zaman kısalıyor?' sorusunun yanıtı...



