Gün dönümü, Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlere verilen isimdir. Yıl içerisinde yaş ve kış olmak üzere 2 kez gün dönümü yaşanır. Yılın ilk gün önümü kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Peki, yılın ilk gün dönümü olan yaz gün dönümü ne zaman? 2020 gün dönümü tarihleri
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1
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2020 yılının yaz gün dönümü için kısa bir süre kaldı. Gün dönümü, bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Gece veya gündüzlerin en uzun olduğu zaman olan gün dönümleri çeşitli gelenekleri içerisinde barındırır, bugünlerde festivaller ve etkinlikler düzenlenir.
2
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Bu yılın ilk gün dönümü 21 Haziran'da yaşanacak.
Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarıkürede uzamaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Güney yarıkürede en kısa gün, Kuzey yarıkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.
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Kış gündönümünde yaklaşık 21 Aralık[5]), güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarıkürede gündüzler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.
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21 HAZİRAN EN UZUN GÜN DE NELER OLUR?
En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerkeni güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır. Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.