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Haber GiriÅŸ: 25 AÄŸustos 2020 - 14:18 | 

Gün batÄ±mÄ±nÄ± izlediler: Sahilde romantizm

ÃœnlÃ¼ Ã§ift kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ±n coÅŸkusunu, hem kÃ¼ltÃ¼r hem de turizm cenneti olan adada yaÅŸÄ±yor.Â

Backgrid UK

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1ADADA ROMANTÄ°K TATÄ°L
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ADADA ROMANTÄ°K TATÄ°L

Ä°ngiliz yazar, yÃ¶netmen, TV sunucusu Jack Whitehall ile yeni sevgilisi Roxy Horner, Yunanistan'Ä±n Naksos adasÄ±nda tatil yapÄ±yor.

2GÃœN BATIMINI Ä°ZLEDÄ°LER
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GÃœN BATIMINI Ä°ZLEDÄ°LER

KumsalÄ±n gÃ¶zlerden uzak sakin bir kÃ¶ÅŸesinde gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyen Whitehall ile Horner, sÄ±k sÄ±k da birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu, romantik anlar yaÅŸadÄ±.

3KARANTÄ°NADAN TATÄ°LE
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KARANTÄ°NADAN TATÄ°LE

Ã‡ift, Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Jack Whitehall ile Roxy Horner, iliÅŸkilerine baÅŸladÄ±ktan sonra koronavirÃ¼s karantinasÄ± nedeniyle evlerine kapandÄ±. Seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gevÅŸeyince de tatile Ã§Ä±ktÄ±.

4TV DÄ°ZÄ°SÄ°YLE ÃœNLENDÄ°
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TV DÄ°ZÄ°SÄ°YLE ÃœNLENDÄ°

Bad Education adlÄ± TV dizisi ve aynÄ± isimli sinema filminde de rol alan 32 yaÅŸÄ±ndaki Jack Whitehall aynÄ± zamanda bir yazar.

5DÄ°CAPRIO Ä°LE DE AÅžK YAÅžADI
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DÄ°CAPRIO Ä°LE DE AÅžK YAÅžADI

Whitehall'un yeni sevgilisi Roxy Horner ise Ã¼nlÃ¼ bir model. GeÃ§miÅŸte Leonardo DiCaprio da dahil birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yle aÅŸk yaÅŸaÅŸan Horner, 29 yaÅŸÄ±nda.

6ÃœNLÃœ MARKALARIN TANITIM YÃœZÃœ
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ÃœNLÃœ MARKALARIN TANITIM YÃœZÃœ

GenÃ§ kadÄ±n Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyor. Ã‡iftin iliÅŸkisi geÃ§tiÄŸimiz ilkbahar mevsiminde baÅŸladÄ±.

7MÄ°TOLOJÄ°K AÃ‡IDAN Ã–NEMLÄ°
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MÄ°TOLOJÄ°K AÃ‡IDAN Ã–NEMLÄ°

Jack Whitehall ile Roxy Horner'Ä±n tatil iÃ§in tercih ettÄŸi Naksos adasÄ±nÄ±n ise mitolojik aÃ§Ä±dan ayrÄ± bir Ã¶nemi bulunuyor.

8KÃœLTÃœR VE TURÄ°ZM CENNETÄ°
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KÃœLTÃœR VE TURÄ°ZM CENNETÄ°

Mitolojik efsanelerin merkezinde yer alan Naksos adasÄ±, neÅŸe e ÅŸarap tanrÄ±sÄ± Diyonisos'un da doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ yer olarak biliniyor.Â 

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