Magazin Haber GiriÅŸ: 25 AÄŸustos 2020 - 14:18 | 25 AÄŸustos 2020 - 14:40

Gün batÄ±mÄ±nÄ± izlediler: Sahilde romantizm

ÃœnlÃ¼ Ã§ift kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ±n coÅŸkusunu, hem kÃ¼ltÃ¼r hem de turizm cenneti olan adada yaÅŸÄ±yor.Â



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