ÃœnlÃ¼ Ã§ift kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ±n coÅŸkusunu, hem kÃ¼ltÃ¼r hem de turizm cenneti olan adada yaÅŸÄ±yor.Â
Backgrid UK
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1
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ADADA ROMANTÄ°K TATÄ°L
Ä°ngiliz yazar, yÃ¶netmen, TV sunucusu Jack Whitehall ile yeni sevgilisi Roxy Horner, Yunanistan'Ä±n Naksos adasÄ±nda tatil yapÄ±yor.
2
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GÃœN BATIMINI Ä°ZLEDÄ°LER
KumsalÄ±n gÃ¶zlerden uzak sakin bir kÃ¶ÅŸesinde gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyen Whitehall ile Horner, sÄ±k sÄ±k da birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu, romantik anlar yaÅŸadÄ±.
3
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KARANTÄ°NADAN TATÄ°LE
Ã‡ift, Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Jack Whitehall ile Roxy Horner, iliÅŸkilerine baÅŸladÄ±ktan sonra koronavirÃ¼s karantinasÄ± nedeniyle evlerine kapandÄ±. Seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gevÅŸeyince de tatile Ã§Ä±ktÄ±.
4
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TV DÄ°ZÄ°SÄ°YLE ÃœNLENDÄ°
Bad Education adlÄ± TV dizisi ve aynÄ± isimli sinema filminde de rol alan 32 yaÅŸÄ±ndaki Jack Whitehall aynÄ± zamanda bir yazar.
5
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DÄ°CAPRIO Ä°LE DE AÅžK YAÅžADI
Whitehall'un yeni sevgilisi Roxy Horner ise Ã¼nlÃ¼ bir model. GeÃ§miÅŸte Leonardo DiCaprio da dahil birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yle aÅŸk yaÅŸaÅŸan Horner, 29 yaÅŸÄ±nda.