Gümüşhane ve Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Gümüşhane ve Sinop valiliklerinden açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Açıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatilAçıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatil#Kar Yağışı
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Yusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttıYusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttı!#Transfer
Erdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruzErdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruz#Kabine Toplantısı
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor... Meclisten geçtiMilyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor... Meclis'ten geçti!#Zam
Canlı | Kadıköyde bir gol daha Skor...Canlı | Kadıköy'de bir gol daha! Skor...#Fenerbahçe-Altay Maçı
Vakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarıVakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarı!#Koronavirüs
Canlı: Trabzonda tempo yüksek Skor...Canlı: Trabzon'da tempo yüksek! Skor...#Süper Lig
Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı#Sedat Karaağaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kar yağışı sonrası inanılmaz görüntü Yer: KastamonuKar yağışı sonrası inanılmaz görüntü! Yer: Kastamonu#Kastamonu
Yine aynı skandal Hayır cevabını alınca doktora saldırdıYine aynı skandal! 'Hayır' cevabını alınca doktora saldırdı#Erzincan
İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacakİstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
17 yıllık Özcan Deniz efsanesi Yeniden gündemde...17 yıllık Özcan Deniz efsanesi! Yeniden gündemde... #Hukuk Efsaneleri
HABERLERGündem Haberleri

Gümüşhane ve Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Gümüşhane ve Sinop valiliklerinden açıklama

#Kar Tatili#Meteoroloji

Gümüşhane ve Sinop'ta yarın okullar tatil mi? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Gümüşhane ve Sinop'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Konuya dair bilgi almak isteyen öğrenciler ve aileleri, valiliklerden yapılan açıklamalara odaklandı. Peki, perşembe günü okul var mı, yarın tatil mi?

1/3Gümüşhane ve Sinopta yarın okullar tatil mi Gümüşhane ve Sinop valiliklerinden açıklama

Kar nedeniyle 55 ilde eğitime ara verilirken Meteoroloji hava durumu raporunda yeni uyarılarda bulundu. Son rapora göre bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. İşte, Gümüşhane ve Sinop'da 20 Ocak'ta okulların tatil durumu...

2/3SİNOP

SİNOP

Sinop’u etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle tüm okullarda 1 gün kar tatili ilan edildi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

3/3GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar tatili valilik kararı ile bir gün daha uzatıldı.Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 20.01.2022 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar Tatili#Meteoroloji