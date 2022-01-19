Gümüşhane ve Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Gümüşhane ve Sinop valiliklerinden açıklama

Kar nedeniyle 55 ilde eğitime ara verilirken Meteoroloji hava durumu raporunda yeni uyarılarda bulundu. Son rapora göre bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. İşte, Gümüşhane ve Sinop'da 20 Ocak'ta okulların tatil durumu...
Sinop’u etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle tüm okullarda 1 gün kar tatili ilan edildi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.
Gümüşhane’de kar tatili valilik kararı ile bir gün daha uzatıldı.Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 20.01.2022 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.