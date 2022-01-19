Gümüşhane ve Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Gümüşhane ve Sinop valiliklerinden açıklama

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar tatili valilik kararı ile bir gün daha uzatıldı.Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 20.01.2022 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.