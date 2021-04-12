Gümüşhane ve Bingöl'de ilk iftar saat kaçta açılacak? Sahura ne zaman kalkılacak? İşte 2021 Diyanet Ramazan İmsakiyesi
Gümüşhane ve Bingöl'de yaşayan vatandaşlar şehirlerindeki iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Gümüşhane ve Bingöllü vatandaşlar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve illerinde ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ilk iftar Gümüşhane ve Bingöl'de saat kaçta açılacak?
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Günlerdir beklenen rahmet ve bereket ayı Ramazan nihayet yarın başlıyor. 2021 Ramazan'ın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. Yarın ilk iftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Gümüşhane ve Bingöllü vatandaşlar öte yandan ilk sahur saatini de sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2021 Ramazan imsakiyesine göre, Gümüşhane ve Bingöl'de iftar saatleri ile 2021 Ramazan imsakiyesi...
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Bingöl'de bugün sahur vakti 04:11'de bitecek. Oruçlar ise yarın saat 19:00'da okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacak.
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Gümüşhane'de bugün sahur vakti 04:10'da bitecek. Oruçlar ise yarın saat 19:05'de okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacak.
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İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?
İmsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır.
Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.
Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.