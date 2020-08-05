Gümüş fiyatları: 5 Ağustos gümüş fiyatı ne kadar oldu?

Gümüşün ardından kahve yüzde 17,7 arttı. Ekonomilerdeki toparlanma, Vietnam'da ihracatın artması ve stokların azaldığına yönelik haberler, Brezilya para biriminin dolara karşı değer kazanması kahve fiyatlarını olumlu etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Söz konusu dönemde çinko yüzde 12, altın yüzde 11 artış kaydetti.



Altının onsu temmuz ayında 1.983,00 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.



Başta küresel ekonomilerdeki belirsizlik ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci tutumları olmak üzere birçok nedenle altın fiyatları temmuzda rekor üzerine rekor kırdı. Analistler, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi.



Söz konusu dönemde kakao yüzde 9,8, platin yüzde 9,2 buğday yüzde 8, arttı. Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.