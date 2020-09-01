Gümüş fiyatında son durum nedir? 1 Eylül gümüş fiyatı.. Gümüş piyasası 2020 uzman yorumları

Geçen hafta Jackson Hole Sempozyumundaki ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın konuşması gümüşteki aşağı yönlü eğilimi sınırlamış görünüyor. Powell, konuşması sonrası dolar endeksinde tablo iyice aşağıyı işaret ediyor. Özellikle bugün 2018 yılından bu yana ilk kez 92 seviyesinin altını görmüş oldu. Bu noktada ons altın ve Euro’daki pozitif korelasyon korunuyor.



Şu sıralar temel ve teknik göstergeler gümüşteki yukarı yönlü eğilimi desteklemekte. Buna karşın teknik olarak 29.50 dolar üzerinde yeni bir alım pozisyonu taşıma konusunda temkinli olurum. Buralar alımların yavaşladığı noktalar. Dolayısıyla 29.50 dolar yakınlarından momentumun yavaşlayıp yavaşlamadığını izlemekte fayda var.



Bu seviyelerden oluşabilecek geri çekilmelerde özellikle 27.20 dolar seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması halinde bu seviye yakınlarından alım yönlü eğilimin sürmesi beklenebilir.