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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 16:31 | 

Gümüş fiyatı bugün (20 Ağustos) ne kadar? İşte gümüş alış/satış piyasasında son durum ve gümüş yorumları

Gümüş piyasası yatırımcıların son 2 aydır takip ettiği yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Peki Gümüş alış/satış fiyatı en son ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos gümüş alış ve satış fiyatındaki son durum

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Gümüş alış fiyatı bugün 6.39 civarında işlem görürken, gümüş satış fiyatı ise 6.39 seviyesinde işlem görüyor.

2GÜMÜŞ FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI
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GÜMÜŞ FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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3GÜMÜŞ YORUMLARI
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GÜMÜŞ YORUMLARI

Rıdvan BAŞTÜRK

Özel Fon Yöneticisi

Son dönemde gümüşe olan ilginin yüksek olduğunu görmekteyiz. Bunun en büyük sebebi ise hem ons, hem de TL bazında kısa sürede yaşanan önemli yükselişler.

Uzun bir süredir hem buradaki yazılarım hem de sosyal medyadan ifade ettiğim gibi pandemi etkisini gidermek/azaltmak için küresel faizlerin düşük olması, ciddi miktarda yapılan teşvikler ve enflasyon gelişmelerinin arka planlara atılması hem ons altın hem de ons gümüşü temel anlamda pozitif etkiliyor.

Geçtiğimiz hafta Salı günü Rusya’nın aşıyı bulduk (haberin geldiği gün inanmadığımı ifade etmiştim) açıklamasının ardından sert bir düşüş görüldü fakat çok kısa süre içerisinde bu düşüşler telafi edildi.

Mevcut konjonktürde ana eğilim pozitif olmaya devam edecektir. Ara ara düzeltme hareketleri, kar satışları olur fakat bu düşüşler ana eğilim içerisinde fırsat vermeye devam edebilir.

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Tabii gram gümüş konuşacaksak işin içine dolar kurunu da koymak gerekiyor. Dolar kuru bugün 7.40 üzerini test etti. Yukarı yönde iştah devam ediyor. Burada Perşembe günkü TCMB kararları önemli olacaktır.

TCMB mevcut durumda dolaylı yoldan sıkılaştırma yapıyor ancak henüz net bir etkisini görmedik. Piyasa daha çok politika faizine odaklanacaktır. Bu nedenle gram gümüş takip edenler mutlaka TCMB kararlarını da yakından takip etmeli.

Teknik olarak ons gümüş tarafında 23.00$ üzerinde kalındığı sürece ana trend pozitif olmaya devam edecektir. Yukarıda ise 29.00/29.50$ bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Gram gümüş tarafında ise 5.50 TL ve 4.80 TL seviyeleri ana resimde önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde kalınması yukarı yönde eğilimi destekleyecektir. 7 TL direnç olarak izlenebilir.

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