Gümüş fiyatı bugün (20 Ağustos) ne kadar? İşte gümüş alış/satış piyasasında son durum ve gümüş yorumları

GÜMÜŞ YORUMLARI Rıdvan BAŞTÜRK



Özel Fon Yöneticisi



Son dönemde gümüşe olan ilginin yüksek olduğunu görmekteyiz. Bunun en büyük sebebi ise hem ons, hem de TL bazında kısa sürede yaşanan önemli yükselişler.



Uzun bir süredir hem buradaki yazılarım hem de sosyal medyadan ifade ettiğim gibi pandemi etkisini gidermek/azaltmak için küresel faizlerin düşük olması, ciddi miktarda yapılan teşvikler ve enflasyon gelişmelerinin arka planlara atılması hem ons altın hem de ons gümüşü temel anlamda pozitif etkiliyor.



Geçtiğimiz hafta Salı günü Rusya’nın aşıyı bulduk (haberin geldiği gün inanmadığımı ifade etmiştim) açıklamasının ardından sert bir düşüş görüldü fakat çok kısa süre içerisinde bu düşüşler telafi edildi.



Mevcut konjonktürde ana eğilim pozitif olmaya devam edecektir. Ara ara düzeltme hareketleri, kar satışları olur fakat bu düşüşler ana eğilim içerisinde fırsat vermeye devam edebilir.