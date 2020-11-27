Gülümseten Cuma indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen elektronik ürünler

Dji Mavic Mini Combo Drone 250 gramın altında bir ağırlığa sahip olan Mavic Mini, ortalama bir akıllı telefon kadar hafif. Bu, onu son derece portatif hale getirir ve birçok ülkede onu belirli düzenlemelerden muaf tutabilecek en düşük ve en güvenli dron sınıfına yerleştiriyor.