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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 06:12 | 

Gülümseten Cuma indirimleri başladı: İşte fiyatı düşen elektronik ürünler

Telefondan tablete, kameradan kulaklığa işte bugün için fiyatları düşen popüler elektronik ürünler... Mutlaka göz atın!

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1Xiaomi Mi Band 5
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Xiaomi Mi Band 5

50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sunan Xiaomi Mi Band 5, şu an için dünyanın en çok satan akıllı bilekliklerinden biri.

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2Garmin Approach S10 GPS Golf Saati
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Garmin Approach S10 GPS Golf Saati

Golf oynamayı sevenler için özel olarak tasarlanan Garmin Approach S10 GPS Golf Saati, otomatik darbe uzaklığı ölçümü yapabiliyor, hedeflere olan mesafeyi gösterebiliyor. Gün ışığında ekranı rahatça okunabilen ürün, 12 saate kadar pil ömrü sunuyor.

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3Xiaomi Redmi Note 9
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Xiaomi Redmi Note 9

6.53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi'nin yeni nesil akıllı telefonlarından Redmi Note 9, arka yüzünde dört kamera bulunduruyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, ayrıca cihazda derinlik sensörü ve makro sensör de yer alıyor.

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4JBL Flip Essential Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
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JBL Flip Essential Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Minik ebatlarına karşın oldukça yüksek ses performansı sunan JBL Flip Essential Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, IPX7 sertifikasına sahip ve bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Bluetooth 4.1 bağlantısını kullanan ürün, 3000mAh şarj edilebilir pil kullanıyor ve 12 saate kadar batarya ömrü sunuyor.

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5JBL Go Plus Bluetooth Hoparlör
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JBL Go Plus Bluetooth Hoparlör

IPX7 su geçirmez tasarıma sahip olmasından dolayı pek çok ortamda rahatça kullanılabilen JBL'in kablosuz hoparlörü minik boyutuna karşın yüksek ses seviyesine sahip. Telefon görüşmesi için dahili mikrofona da sahip olan ürün, 5 saate kadar çalma süresi sunuyor.

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6JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
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JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Yüksek ses kalitesi ve IPX7 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı sunan JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, 12 saate kadar çalma süresi sunuyor. Bluetooth 4.2 bağlantısını destekleyen ürün, 20W RMS ses gücüne sahip.

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7Marshall Stockwell II Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
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Marshall Stockwell II Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Yüksek ses kaliteli sunan hoparlörlerden biri olan Marshall Stockwell II, klasik Marshall tasarımını kullanıyor. IPX4 sertifikası ile suya karşı dayanıklı bir yapıda olan ürün, Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor. Kontrol paneli ile bass ve tiz ayarı da yapılabiliyor.

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8Xiaomi Mini 2 Bluetooth Hoparlör
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Xiaomi Mini 2 Bluetooth Hoparlör

Bluetooth 4.0 bağlantısı kullanan ve kolayca telefona bağlanabilen Xiaomi Mini 2 Bluetooth Hoparlör, 480 mAh kapasiteli batarya kullanıyor ve 4 saate kadar batarya ömrü sunuyor.

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9JBL Pulse 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
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JBL Pulse 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Kablosuz hoparlör arıyorsanız JBL'in yeni ürünlerinden biri olan ve oldukça yüksek bir ses kalitesi sunan JBL Pulse 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör seçeneklerinizin arasında mutlaka olmalı. Ürün, özellikle de tasarımıyla öne çıkıyor.

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10Canon EOS 2000D BK 18-55 EU26 DSLR Kamera
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Canon EOS 2000D BK 18-55 EU26 DSLR Kamera

Dünyanın önde gelen profesyonel fotoğraf makine üreticilerinden Canon'un yeni modellerinden Canon EOS 2000D BK 18-55 EU26 DSLR Kamera, uygun fiyatına karşılık yüksek performans sunan bir ürün. EOS 2000D Dijital Fotoğraf Makinesi, EF-S18-55mm Zoom Lens, Kayış, Batarya Şarj Cihazı, Batarya Seti ile geliyor.

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11Canon EOS 4000D 18-55mm Is Fotoğraf Makinesi
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Canon EOS 4000D 18-55mm Is Fotoğraf Makinesi

Wi-Fi bağlantı ile Canon Camera Connect uygulaması üzerinden uzaktan çekim yapmayı mümkün hale getiren Canon EOS 4000D 18-55mm Is Fotoğraf Makinesi ile DSLR kalitesinde fotoğraflar ve Full HD filmler ile farklı hikayeler oluşturmak, 18 Megapiksel EOS 4000D ile düşündüğünüzden daha kolay.

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12Sony FDRX3000R 4K Aksiyon Kamera
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Sony FDRX3000R 4K Aksiyon Kamera

Full HD'den dört kat daha fazla ayrıntı sunan 4K Ultra HD desteğiyle dikkat çeken Sony FDRX3000R 4K Aksiyon Kamera, alanced optical steadyshot ile daha düşük titreme özelliği sunuyor. Ürünle beraber gelen içerikler ise şöyle: Şarj edilebilir pil paketi (NP-BX1), Micro USB kablosu, zaktan Kumanda, Bağlantı Adaptörü, Parmak Aparatı(AKA-FGP1)

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13DJI Robomaster S1 Eğitim Robotu
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DJI Robomaster S1 Eğitim Robotu

RoboMaster S1, her öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmak için inşa edilmiş oyun değiştiren bir eğitim robotudur. DJI'nin yıllık RoboMaster robot yarışmasından esinlenen S1, kullanıcılara büyüleyici oyun modları ve akıllı özellikler sayesinde derinlemesine bir bilim, matematik, fizik, programlama ve daha fazlasını anlama olanağı sağlar.

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14Dji Mavic Mini Combo Drone
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Dji Mavic Mini Combo Drone

250 gramın altında bir ağırlığa sahip olan Mavic Mini, ortalama bir akıllı telefon kadar hafif. Bu, onu son derece portatif hale getirir ve birçok ülkede onu belirli düzenlemelerden muaf tutabilecek en düşük ve en güvenli dron sınıfına yerleştiriyor.

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15Gopro Max, Su Geçirmez 360 Derece Dijital Aksiyon Kamerası
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Gopro Max, Su Geçirmez 360 Derece Dijital Aksiyon Kamerası

Gopro Max ile geleneksel GoPro video ve fotoğrafları çekebilir veya etrafınızdaki her şeyin 360°’lik görüntüsünü yakalayabilirsiniz. Kameranızı oynatmadan panoramik çekimler yapabilirsiniz, üstelik sadece tek tuş ile. Dahili 6 adet mikrofonu sayesinde 360° ses alma özelliği ile de dikkat çeken bir diğer özellik.

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16Instax Mini 11 Ice White Kamera Paketi
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Instax Mini 11 Ice White Kamera Paketi

Eğlence için geliştirilen bu özel fotoğraf makinesi, çektiğiniz fotoğrafın çıktısını hızlıca alabilmesine olanak verir. Ürün, beraberinde çantası, fotoğraf albümü, 10 çekim için test filmi ve çıkartmasıyla geliyor.

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17Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic
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Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Çift mikrofonlu ENC ile kristal netliğinde çağrı kalitesi sunan Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, otomatik eşleştirme ve otomatik bağlantı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Akıllı kulak içi algılama özelliği ile gelen ürün, bu sayede kulağa takıldığı anda otomatik olarak aktif hale geliyor.

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