Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İddialara yanıt geldi

Gülşen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı “Lolipop” dün DMC etiketiyle yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan klip ve fotoğrafın ardından Ozan Çolakoğlu'nun boşanma kararı aldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde turlarken görüntülenen Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile ilgili iddialara açıklık getirdi.
Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.”