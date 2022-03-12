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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? İddialara yanıt geldi

#Gülşen#Gülşen Boşanıyor Mu#Gülşen Ve Ozan Çolakoğlu

İddialı sahne kıyafetleri ardından Lolipop klibi ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Gülşen'in boşanacağı iddia edilmişti. Eşi Ozan Çolakoğlu'nun fotoğraftan rahatsız olması nedeniyle çiftin boşanma kararı aldığı söylentileri yayılmıştı. Peki, iddialar doğru mu? Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu?

1/3Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu İddialara yanıt geldi

Gülşen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı “Lolipop” dün DMC etiketiyle yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan klip ve fotoğrafın ardından Ozan Çolakoğlu'nun boşanma kararı aldığı iddia edildi.

2/3Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu İddialara yanıt geldi

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde turlarken görüntülenen Gülşen, Ozan Çolakoğlu ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

3/3Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu İddialara yanıt geldi

Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.” 

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#Gülşen#Gülşen Boşanıyor Mu#Gülşen Ve Ozan Çolakoğlu