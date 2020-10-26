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Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 07:30 | 

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! İstanbul ve Barselona arası hayat...

Şarkıcı Gülşen ve eşi aranjör Ozan Çolakoğlu’nun hayatı artık Barselona ve İstanbul arasında geçecek. Azur’un eğitimi için Barselona’dan villa alan çift, eve yaptırdıkları stüdyoda müzik üretimine de devam edecek.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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2016 yılında Barselona’da nikâh masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak.

Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.

Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti.

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Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı almış.

Zorlu Center’daki rezidanslarını da olduğu gibi tutan aile, işleri oldukça İstanbul’a gelecekmiş.

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Pandemi tüm dünyada çalışma koşullarını değiştirdi. Belli ki Gülşen de bundan sonra daha az sahne çalışması yaparak kendisini, eşiyle birlikte müzik üretimine adayacak...

4Yalıdan çıktı rezidansa geçti
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Yalıdan çıktı rezidansa geçti

Cemiyet hayatının ünlü çifti Etel ve Rober Baler, geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede boşanarak herkesi şaşırtmıştı. Boşanmanın altından ise “yasak aşk” çıkmıştı! Rober Baler gönlünü muhasebecisine kaptırmış ve 23 yıllık eşiyle ayrılma kararı almıştı.

Boşanma sonrası çift, uzun yıllar yaşadıkları Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı’nı boşalttı. Rober Bey yalıdan taşındıktan sonra sevgilisiyle Akmerkez Residence’ta yaşamaya başlamış. İlişkisini meraklı gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü işadamı, bir de burun estetiği yaptırarak görüntüsünü de yenilemiş!

5Ömür boyu mutluluğa “evet”
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Ömür boyu mutluluğa “evet”

İşadamı Kerem Dal, hayatını tasarımcı Nazlı Nourt ile birleştirdi. 1 yıldır birlikte olan çiftin Bebek’te villada yapılan nikâh törenine aile ve yakın arkadaşlarından 50 kişi katıldı. Pandemi şartları gereği sade bir şekilde gerçekleşen nikâh töreninde sosyal mesafe kurallarına da uyuldu.

A46’nın organize ettiği törende Nazlı Nourt ile Kerem Dal özel tasarım gelinlik ve damatlık giydi. Ortak arkadaşları sayesinde tanışan çift, balayına ise pandemi sonrası çıkmayı düşünüyor.

6Bebek daveti bir araya getirdi
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Bebek daveti bir araya getirdi

2016 yılında Kıbrıs’ta nikâh masasına oturan Tuğana Savgı-Doruk Kaya çifti, 2019’da kızları Alara’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çiftin ikinci bebeği geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Yeniden kız annesi olan Tuğana Hanım’ın önceki gün misafirleri vardı.

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Covid-19 yüzünden artık hastanelerde ziyaret yasak olduğundan, yakın dostları tebrik için Kaya çiftini Yeniköy’deki yalılarında ziyaret etti.

Dostları için hazırlık yapan ve yalının ön bahçesini süsleyen Tuğana Savgı Kaya, bu minik davetle hem tebrikleri kabul etti hem de uzun aradan sonra dostlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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