Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi! İstanbul ve Barselona arası hayat...

Ömür boyu mutluluğa “evet” İşadamı Kerem Dal, hayatını tasarımcı Nazlı Nourt ile birleştirdi. 1 yıldır birlikte olan çiftin Bebek’te villada yapılan nikâh törenine aile ve yakın arkadaşlarından 50 kişi katıldı. Pandemi şartları gereği sade bir şekilde gerçekleşen nikâh töreninde sosyal mesafe kurallarına da uyuldu.



A46’nın organize ettiği törende Nazlı Nourt ile Kerem Dal özel tasarım gelinlik ve damatlık giydi. Ortak arkadaşları sayesinde tanışan çift, balayına ise pandemi sonrası çıkmayı düşünüyor.