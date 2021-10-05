Gülşen o fotoğrafları yanlışlıkla sildi!

Afro Yonca Yonca Evcimik, “Günaha Davet” şarkısını 23 yıl sonra yeniden seslendirdi. Ünlü popçu, şarkının klibi için de yenilediği imajıyla kamera karşısına geçti.Evcimik, Afro saçları için “Bu klipte böyle bir saç kullanmak istedim. Yarın öbür gün beni bambaşka bir renk ve saçla da görebilirsiniz. Malum ben değişikliği çok severim” dedi.