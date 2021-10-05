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Magazin
Haber Giriş: 05 Ekim 2021 - 08:31 | 

Gülşen o fotoğrafları yanlışlıkla sildi!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Yanlışlıkla sildi

Yanlışlıkla sildi

Gülşen geçtiğimiz akşam Ankara’da konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahnede göğüs ve bacak dekolteli bir kıyafet tercih etti. Gülşen, konser fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi fakat bir süre sonra 4 kareyi de sildi. Şarkıcı, aynı pozları yeniden yükledi. Bir takipçisinin yorumuna Gülşen şöyle yanıt verdi: “Sahiden de fotoğrafları silmişim yanlışlıkla.”

2Yasemin’in sofrası

Yasemin’in sofrası

Yasemin Özilhan, evinin bahçesinde yakın dostlarını ağırladı. Misafirlerine özel yemek sofrası hazırlayan Özilhan, çektiği fotoğrafları Instagram’da takipçileriyle de paylaştı.

3Sadece komedyen değilim

Sadece komedyen değilim

Ecem Erkek geçtiğimiz cuma akşamı Nazmi Sinan Mıhçı’nın kukla Dayı’yla sunduğu “Dayı Şov”un konuğu oldu. Erkek, Dayı kuklasıyla da doğaçlama bir oyunu oynadı. Oyuncu, yeni projeler için teklifler aldığını söyledi: “Güldür Güldür eğlendiğim bir yerdi. Evet, güzel bir basamaktı. Kendimi sadece komedyen olarak adlandırmıyorum. Ben oyuncuyum.”

4Yaz’ın partisi

Yaz’ın partisi

Rock’çı Aslı Gökyokuş ve eşi Erdal Yıldırım, kızları Yaz’ın 8’inci yaşını küçük bir partiyle kutladı. Gökyokuş, kutlamadan fotoğrafları “Canım kızım, 8 oldun. Seni tarifsiz seviyoruz” notuyla sosyal medyada paylaştı.

5Afro Yonca

Afro Yonca

Yonca Evcimik, “Günaha Davet” şarkısını 23 yıl sonra yeniden seslendirdi. Ünlü popçu, şarkının klibi için de yenilediği imajıyla kamera karşısına geçti.Evcimik, Afro saçları için “Bu klipte böyle bir saç kullanmak istedim. Yarın öbür gün beni bambaşka bir renk ve saçla da görebilirsiniz. Malum ben değişikliği çok severim” dedi.

6Pamela ile düet

Pamela ile düet

Alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Batu Akdeniz, yeni şarkısı “Başka Bir Gün”de Pamela ile düet yaptı. Söz ve müziği Akdeniz’e ait şarkı, Garaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Klip ise İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekildi.

7Paris’te Rufat İsmayil rüzgârı

Paris’te Rufat İsmayil rüzgârı

Beyonce, Ashanti, Lil’ Kim gibi dünyaca ünlü yıldızların da tasarımcısı olan modacı Rufat İsmayil, Azerbaycan devlet müzesinde sergilenen tarihi halılardan ilham alarak hazırladığı “Sumakh” koleksiyonuyla Paris Moda Haftası’na katıldı.Paris’teki Amerikan Katedrali’nde yapılan defilede Günay Musayeva baş manken olarak podyuma çıktı. Moda tutkunlarının izlemek için kapıda uzun kuyruklar oluşturduğu defileye dünya basını da büyük ilgi gösterdi.

8Perşembe akşamı sahnede

Perşembe akşamı sahnede

Candan Erçetin,İstanbullu dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, 7 Ekim Perşembe akşamı Turkcell Vadi Açıkhava’da sahneye çıkacak. Erçetin, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını orkestrası eşliğinde seslendirecek.

9Yeni single çıktı

Yeni single çıktı

Türk halk müziği yorumcusu Mümin Sarıkaya, “Doydum Acılara” adlı yeni single’ını dinleyicileriyle buluşturdu. Söz ve müziği Sarıkaya’ya, düzenlemesi Cihan Sezer’e ait şarkıya Selim Durak yönetmenliğinde İstanbul sokaklarında klip çekildi.

10

Geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, geçen hafta oğlu Cem’i kucağına aldı. Alkoçlar, hastanede doğum öncesi ve sonrasında çektirdiği kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Ailenin fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.

11Amaniden tam not

Amani'den tam not

Hazer Amani, geçtiğimiz gün Şişhane’deki Pera Adalı Restaurant’ta görüntülendi. Yakın arkadaşı Saro’nun sahne performansını izleyen ünlü şef, menüdeki lezzetlere ise tam not verdi. Amani, gecenin sonunda mekanın sahibi Özlem Çağan ve Saro ile birlikte fotoğraf çektirdi.

12Açılışa katıldı

Açılışa katıldı

Modacı Hakan Akkaya, önceki gün Bahçelievler’deki Derya Dolu Güzellik Merkezi’nin açılışına katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akkaya, “Muhteşem bir salon olmuş. Bu işin de modası var artık. Modada bir tarzın olması önemli ama o kadına baktığın zaman görüntüsü de artık çok önemli” dedi. (Sayit DURMAZ)

13Prömiyer yaptı

Prömiyer yaptı

DasDas’ın yeni oyunu “Deli Bayramı”nın prömiyeri önceki gece gerçekleşti. Süpervizörlüğünü Metin Akpınar’ın yaptığı oyunun ilk gösterimine birçok ünlü isim katıldı.

14konser takvimi doldu

konser takvimi doldu

Melten Erensoylu, “Yanmış Bir Yürek Var” adlı maksi single’ı yayınladıktan sonra ekim ve kasım ayı konser takvimini doldurduğunu açıkladı. Erensoylu, önce Kıbrıs Limak Oteli’nde sahne alacak. Şarkıcı, “2022 yılı konserlerim bile şu anda belirlendi” dedi.

15Dertli bir çocukmuşum

Dertli bir çocukmuşum

yonca Lodi önceki akşam etiler’deki Uluorta’da sahne aldı. Sanatçı, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, “Dilek Taşı”nı seslendirmeden önce “Müziğe 2 yaşında bu şarkıyı söyleyerek başlamıştım. 2 yaşından beri de hâlâ söylüyorum. Ne dertli bir çocukmuşum, bunu da anlamadım” dedi.

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