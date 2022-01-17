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Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu?

#Gülşen#Ozan Çolakoğlu#Ozan Çolakoğlu Kimdir

2016 yılından bu yana evli olan Gülşen ile Ozan Çolakoğlu çifti ayrılık haberleriyle gündeme geldi. İddialara göre, çift 6 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Boşanma kararı ardından evden ayrılan Ozan Çolakoğlu'nun bir arkadaşının yanında yaşamaya başladığı da ileri sürüldü. Söz konusu iddialar ardından gözler taraflara çevrildi.

1/3Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu

Son dönemde iddialı sahne kıyafetleri ile adından söz ettiren Gülşen ile 6 yıllık eşi Ozan Çolakoğlu'nun boşanacağı söylentileri kulislerde dolaşıyordu.

2/3Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu

Azur Benan adında bir erkek çocukları olan çiftin yakın çevresi söz konusu iddiaları yalanladı.

3/3Ozan Çolakoğlu Hakkında

Ozan Çolakoğlu Hakkında

Ozan Çolakoğlu, 1 Nisan 1972 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Ortaokul yıllarında müziğe beraber başladığı bir arkadaşı ona “Ozinga” diye bir lakap taktı. Lise bittikten sonra Melih Kibar’ın stüdyosunda bir müzik yarışması hazırlığı için gitti, orada çalışmaya başladı.

1996 senesinde gittiği Amerika’da Boston, Massachusetts’te bulunan Berklee Üniversitesi’nde eğitimini 2000 yılında tamamladı.

Müzik hayatına 1992 yılında Tarkan’ın “Yine Sensiz” albümünün müzik direktörlüğü yaparak başladı. Tarkan’ın sırasıyla Acayipsin, Ölürüm Sana, Karma (albüm), Dudu (albüm), Come Closer, Metamorfoz, Adımı Kalbine Yaz albümlerinde yapımcı ve aranjör olarak bulundu.Tarkan ile çalışmaya devam ederken Hande Yener’in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil’in “Tek Taşımı Kendim Aldım”, Murat Boz’un Aşkı Bulamam Ben ve rock grubu Pin-Up gibi sanatçıların da albümlerinde aranjeler yaptı.

Sertab Erener’in 2003 yılında Eurovision’da birinci olduğu “Every Way That I Can” şarkısının aranjesini yapan Ozan Çolakoğlu, yine bir hit olan Hadise Açıkgöz’ün “Düm Tek Tek” adlı şarkısının da düzenlemesini yapmıştır.

Sanatçı ve albüm çalışmalarının yanı sıra GORA, Hokkabaz, Organize İşler ve Sınav filmlerinin müzikleri de Ozan Çolakoğlu’na aittir.

1991 yılından beri Türkiye’nin en önemli sanatçılarının albümlerinde yer alan Ozan Çolakoğlu, 2012 Mayıs ayı sonunda kendine ait bir proje albümü çıkardı. Albümde kendisine; Tarkan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Gülşen, Sertab Erener, Göksel, Yalın ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül eşlik etti.

Ozan Çolakoğlu, 2001 yılında kurulan Sarı Ev yapım şirketinin kurucularından biridir. Bu şirketten 2010 yılında ayrıldı.

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