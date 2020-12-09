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Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 13:28 | 

Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz sessizliğini bozdu

İş insanı Gökhan Göz, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kendisine küfür eden eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu hakkında ilk kez konuştu.

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Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı.Gülşah Saraçoğlu, evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, küfürler yağdırdı. O esnada durumu fark etmeyen Göz ve arkadaşları, şarkı çalıp söylemeye devam etti.

2Öfke kontrolümü sağlayamadım
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'Öfke kontrolümü sağlayamadım'

Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.

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Yaşananlardan sonra Gökhan Göz de suskunluğunu bozdu. Instagram hesabından açıklamam yapan iş insanı, "Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum" dedi.

4Benim kimseye karşı bir kinim yok
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'Benim kimseye karşı bir kinim yok'

Göz, açıklamasında "Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişkinin ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi derinden sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi, karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete 'Hayır' dediğimiz gibi erkeğe karşı da şiddetin sonuna kadar karşısındayız... Herkesin ailesi, değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanmış olay tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte, bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak, karşı tarafında bir anne olduğunu unutulmamasının bilincinde olarak, bana yapılanların kimsenin yaşanmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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