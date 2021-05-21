Gülşah Saraçoğlu'ndan Gökhan Göz açıklaması

Gülşah Saraçoğlu, sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında küfürler yağdırmış ve çift ilişkilerini tekrar noktalamıştı. Saraçoğlu'ndan aylar sonra yine şaşırtan bir hamle geldi.
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SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ
Sevgilisiyle tekrar barıştığını sosyal medya hesabından açıklayan ünlü modacı " Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz" dedi.
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YALAN DOLAN OLMADI
Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum.. Biz çok badire atlattık yeri geldi birbirimizi kırdık döktük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük. Yeri geldi kariyerlerimizi sarsacak durumlara müsaade ettik. Sevdiklerimiz yakınlarımız bize, “aman yapma etme” dediler. Bu kadar kaosun içinden güçlü çıktığımızı düşünüyorum. Tabi ki kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz... Ne olursa olsun aramızdaki ilişkimizde asla ama asla yalan olmadı. En azından ben bir kadın olarak, ona hiç oynamadım ve yalan konuşmadım. Benim yalansız riyasız ve delikanlı tarafımı sevdi bu adam... Ben de onu tabi ki... Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz.. Onun da benim de aslanlar gibi evlatlarımız var, Aslanım Azranur ve Gökalp paşamız... Gerisi boş... Kendi evladımın babası için bir şey diyemem ama Gökhan’ın evlatlarının anası çok kıymetli..
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ÖZRÜ BORÇ BİLİRİM
Sakın yanlış bir şey yazmayın ilişkimizle alakalı çocuklarımız var... Aslanlar gibi iki evlat babası.. Ben de aslanımın anasıyım.. Kimse kimseye yanlış yapmaz bu saatten sonra, çünkü yeterince üzüldük... Derslerimizi aldık.. Umarım her şey güzel gider... Bu mevzudan dolayı kırıp döktüğüm kim varsa, en başta ailelerimiz olmak üzere kalbini kırdığım herkesten... Kendi adıma özrümü borç bilirim... Seni seviyorum Gökhan Göz
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NE OLMUŞTU?
Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla şaşırttı. Gülşah Saraçoğlu, evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, küfürler yağdırdı. O esnada durumu fark etmeyen Göz ve arkadaşları, şarkı çalıp söylemeye devam etti.
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'Öfke kontrolümü sağlayamadım'
Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." dedi.
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'Benim kimseye karşı bir kinim yok'
Göz ise açıklamasında "Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişkinin ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi derinden sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi, karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete 'Hayır' dediğimiz gibi erkeğe karşı da şiddetin sonuna kadar karşısındayız... Herkesin ailesi, değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanmış olay tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte, bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak, karşı tarafında bir anne olduğunu unutulmamasının bilincinde olarak, bana yapılanların kimsenin yaşanmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.