Gülşah Saraçoğlu'ndan Gökhan Göz açıklaması

YALAN DOLAN OLMADI Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum.. Biz çok badire atlattık yeri geldi birbirimizi kırdık döktük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük. Yeri geldi kariyerlerimizi sarsacak durumlara müsaade ettik. Sevdiklerimiz yakınlarımız bize, “aman yapma etme” dediler. Bu kadar kaosun içinden güçlü çıktığımızı düşünüyorum. Tabi ki kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz... Ne olursa olsun aramızdaki ilişkimizde asla ama asla yalan olmadı. En azından ben bir kadın olarak, ona hiç oynamadım ve yalan konuşmadım. Benim yalansız riyasız ve delikanlı tarafımı sevdi bu adam... Ben de onu tabi ki... Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz.. Onun da benim de aslanlar gibi evlatlarımız var, Aslanım Azranur ve Gökalp paşamız... Gerisi boş... Kendi evladımın babası için bir şey diyemem ama Gökhan’ın evlatlarının anası çok kıymetli..