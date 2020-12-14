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Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 11:40 | 

Gülşah Saraçoğlu: Doğallık sevmiyorum, yüz nakli yaptırmış gibiyim!

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

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Modacı Gülşah Saraçoğlu, “Bize Kaldı” adlı YouTube programına konuk oldu. Ünlü modacı programda yaptırdığı estetiklerden bahsetti.

'Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum' diyen Saraçoğlu şunları söyledi:

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Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim.

Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül’de yeni yaptırdım iki ay önce…

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Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım.

4İŞTE ESTETİKLİ ÜNLÜLER
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İŞTE ESTETİKLİ ÜNLÜLER

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

5SON HALİNİ PAYLAŞTI
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SON HALİNİ PAYLAŞTI

Oyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini ti’ye aldı.

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Geçtiğimiz haftalarda göz kapağını kaldırtan Akasya Asıltürkmen, operasyonun ardından yüzünde bandajlarla bir fotoğrafını sosyal medyada yayınlamıştı.

7UZAYLI FİLTRESİ GİBİ
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"UZAYLI FİLTRESİ GİBİ"

Yüzündeki bandajları çıkaran ünlü oyuncu, şimdi de yeni haliyle bir video yayınladı.

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Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby’e (sevimli bebek) geçerim inşallah" diyerek yeni halini ti’ye aldı.

9ÇOK ACIDI
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ÇOK ACIDI

Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzü bandajlı bir karesini Instagram’da paylaştı. Oyuncu, çok acı çektiğini söyledi.

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Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram’dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetti. Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen, “Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım” dedi.

11BİZ KADINLARIN ÇILGINLIĞI
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BİZ KADINLARIN ÇILGINLIĞI

Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı. Buraya şişim inmiş, ufacık bir müdahaleydi, sihirli küçük bir dokunuştu pozlarımı atmadan şu halimi koyayım da ibretlik, belki bir daha düşünürsünüz. Not: Bence kendini beğenmeyen, kendiyle barışık olmayan insanlar değil, özgüveni yüksek ve kendiyle barışık insanlar böyle işlere kalkılıyor genelde. Bir de mevzunun yaşla da ilgisi yok, ben bunu 20 senedir istiyordum. Söyleyeceklerim bu kadar.”

12SLİKON TAKTIRDI
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SLİKON TAKTIRDI!

Serenay Sarıkaya, operasyon geçirdi. Meme estetiği konusunda uzman olan bir doktora yaptırdığı operasyonda ünlü oyuncunun silikonlarını yeniletip, göğüslerini küçülttüğü iddia edildi. Sarıkaya’nın tanınmamak için hastaneye “Seren Kaya” ismiyle kayıt yaptırdığı iddiası da gündeme geldi.

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Konuyla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı açıklama yaptı. Operasyon haberini doğrulayan ve “Küçük bir operasyon geçirdi, bir gece kaldı ve çıktı” açıklamasını yapan ajans, Sarıkaya’nın hastaneye yatış işlemlerini de kendi ismiyle yaptığını belirtti.

14TAM 14 KEZ AMELİYAT OLDU
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TAM 14 KEZ AMELİYAT OLDU

İşte Ajda Pekkan'ın geçirdiği estetik operasyonların listesi: 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi...

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Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi...

Bunun yanısıra her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

16Deniz Akkaya
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Deniz Akkaya

TAM 17 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

İnternette dolaşan bu fotoğrafı büyük olasılıkla bir kaç kez gördünüz.

İlk kez görenler için bir ipucu verelim. Bu fotoğraf günümüzün çok ünlü ve çok aranan mankenlerinden birinin 10 yıl önceki hali.

17LİV TYLERI ÖRNEK ALDI
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LİV TYLER'I ÖRNEK ALDI

Bu ünlü manken defalarca estetik operasyon geçirdi. Cerrahlara gittiğinde ise elinde ünlü yıldız Liv Tyler'ın fotoğrafı vardı.

3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

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O da Pekkan gibi yüzüne 6 ayda bir botoks yaptırıyor.
Karşınızda Deniz Akkaya...
Bu kadar uğraşmanın ve acının sonucunda Deniz Akkaya bugünkü görünümüne kavuştu.

19EN GENÇ ASSOLİST
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EN GENÇ ASSOLİST

Sahnelerin en genç assolisti eski adıyla Petek Dinçöz de güzelleşmek için bıçak altına yatanlardan.

Yaşı genç olduğu için çok fazla estetik operasyon geçirmedi. Burnunu düzelttirdi, göğüslerine silikon koydurttu.

20PETEK DİNÇÖZ
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PETEK DİNÇÖZ

Geçirdiği küçük operasyonlar sonucunda Petek Dinçöz daha güzel bir görünüme kavuştu.

21HANDE ÇOK FAZLA DEĞİŞMEDİ
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HANDE ÇOK FAZLA DEĞİŞMEDİ

'Mum Kokulu Kadınlar' adlı filmdeki cüretkar sahneleriyle dikkat çeken ve Antalya'da umut vaad eden kadın oyuncu ödülü alan Hande Ataizi de bir dizi estetik operasyon geçirdi.

2211 KEZ AMELİYAT OLDU
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11 KEZ AMELİYAT OLDU

İlk iş olarak göğüslerine silikon koydurdu. Sonra burnunu düzelttirdi, ardından bir kez daha...

Üç kez çenesini düzelttiren Ataizi, üç kez de şakaklarına doku enjekte ettirdi. Son olarak da üst dudağını silikonla kalınlaştırdı.

23BU SÖZLER SEDAYA MI
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BU SÖZLER SEDA'YA MI

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Fransız Askısı estetik operasyonunu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan çok konuşuldu.

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Ünlü şarkıcının operasyon görüntüsü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. 'Kimseden gizlim saklım yok' diyen Seda Sayan, yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim mesajı vermişti.

25MUAZZEZ ERSOYDAN MANİDAR PAYLAŞIM
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MUAZZEZ ERSOY'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Muazzez Ersoy’un “Kendine benzemek ne güzel... Filtresiz” notuyla fotoğrafını paylaşması çok manidar bulundu.

Seda Sayan, bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye şu yanıtı verdi: “Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler.”

26Estetik yaptırdım sevgili takipçilerim
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'Estetik yaptırdım sevgili takipçilerim'

Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

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57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.

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Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği gösterdi. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem ise 'Fransız askısı' olarak biliniyor.

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Seda Sayan, ‘Fransız askısı’ adlı yöntemle bir kez daha yüzünü gerdirdi.

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FRANSIZ ASKISI NEDİR?
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

31GAMZELERİM YERİNDE
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GAMZELERİM YERİNDE!

Eliz Sakuçoğlu botoks ve dolgu yaptırdığı dakikaları Instagram hesabından paylaştı.

Estetik yaptırdığını hiçbir zaman gizlemeyen Eliz Sakuçoğlu ''Doktorum Alp Bey ufak tefek rötuşlar yapıyor. İfadem değişmedi. Mimik ve gamzelerim yerinde'' dedi.

32HATİCENİN DEĞİŞİMİ
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HATİCE'NİN DEĞİŞİMİ

Bu şarkıcıyı tanıdınız mı?

Bir zamanlar türkülere getirdiği yorumla müzik piyasasına damgasını vuran Hatice...

Hatice önceleri kısa ve koyu renk saçlarıyla mütevazı bir görünüm sergiliyordu.

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Eski fotoğrafları ile şimdiki halini görenler ise şaşırıyor.

Zaman içinde ise geçirdiği estetik operasyonlar ve Instagram paylaşımlarıyla konuşuldu.

34ESKİ HALİ BEĞENİLDİ
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ESKİ HALİ BEĞENİLDİ

Sunucu Öykü Serter'in televizyona ilk çıktığı dönemki hali ortaya çıktı. Öykü Serter'in burnunu yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

Zayıflığıyla her zaman konuşulan Öykü Serter'in eski kilolu hali daha çok beğenildi.

35ADINI DA DEĞİŞTİRDİ GÖRÜNTÜSÜNÜ DE
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ADINI DA DEĞİŞTİRDİ GÖRÜNTÜSÜNÜ DE

Sahnelerin en dobra assolistlerinden biri, önce adını değiştirdi sonra da görüntüsünü hem de tamamen..

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Kalça ve bel bölgesinde toplanan yağları iki kez aldırdı. Üç kez göğüslerini kaldırttı. Bununla da yetinmeyip gıdısını altırdı, kaşlarını gerdirdi. Cildine doku takviyesi yaptırdı.

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Seda Sayan bütün bu operasyonlardan sonra sizce de ilerleyen yılara rağmen yaşlanacağına daha fazla gençleşmedi mi?

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